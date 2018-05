La URV ha diplomat 137 estudiants xinesos d'espanyol aquest curs

Mi Qi, portaveu dels estudiants: «Ja m'ho van advertir: Tarragona és una ciutat perillosa… perquè et pots enamorar d’ella!»

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha diplomat 137 estudiants xinesos d'espanyol aquest curs, que han rebut avui els seus títols en un acte celebrat a l'Aula Magna del campus.Segons informa la URV, els estudiants que es desplacen a Tarragona segueixen aquí dos cursos acadèmics com a part dels estudis iniciats en una desena d'universitats del seu país.Al llarg de l'acte, a més dels diplomes del curs, els joves xinesos han rebut molts premis i reconeixements, fruit de les seves activitats acadèmiques i també de voluntariat, per donar a conèixer la seva cultura.L'acte ha acabat amb una exhibició de dotze estudiants xinesos que han seguit el curs de flamenc impartit pel professor i ballarí professional Iván Góngora.El degà de la Facultat de Lletres, Josep Sánchez Cervelló, ha destacat la importància de la cultura xinesa i l'habilitat d'atreure talent de la URV, amb la integració dels estudiants xinesos a les aules.«El meu repte personal, quan vaig començar a estudiar espanyol, era entendre la informació meteorològica», ha explicat l'estudiant xinès Mi Qi -que va optar per anomenar-se Miquel a Tarragona-, que ha fet de portaveu dels seus companys.L'estudiant ha elogiat la ciutat, ha agraït la feina del professorat -els ha qualificat dels «nostres pares»- i ha conclòs que la URV «és la nostra família per sempre».El jove estudiant ha recordat les paraules que li havien dit companys que ja havien estat a la URV: «Tarragona és una ciutat perillosa… perquè et pots enamorar d’ella!»