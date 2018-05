La reconeguda franquícia 'The good burger' obre un local a Tarragona

L’establiment, del grup Restalia, està ubicat a la cantonada entre Sant Agustí i Emperador August

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:16

Arriba a Tarragona la franquícia que «ha aconseguit recrear en qualsevol punt d’Espanya un trosset de la Nova York més trendy i industrial». Es tracta de l’hamburgueseria The Good Burger (TGB) i d’aquesta manera es presenta en la seva pàgina web. L’establiment, que ja compta amb un punt de venda a la ciutat veïna de Reus, obrirà a Tarragona properament. De fet, tal com es pot comprovar en la imatge, el logo ja llueix a la façana de la cantonada entre els carrers Sant Agustí i Emperador August.The good burger es va fundar l’any 2010 i forma part del grup de restauració Restalia. A hores d’ara, compta amb desenes d’establiments arreu de l’Estat. Aquesta cadena té en les seves files noms reconeguts com La Sureña o el 100 montaditos, franquícia que va arribar a Tarragona fa uns mesos. Tot i això, la filosofia de TGB és diferent. Deixa de banda les racions i les tapes i se centra en l’elaboració d’hamburgueses acompanyades de cerveses.«Ens ofereix el maridatge perfecte entre hamburguesa gurmet i cervesa. Inclou hamburgueses 100% ecològiques i també la primera hamburguesa de llom de tonyina del sector», assegura la marca en el seu portal web. Fa un mes, TGB va obrir també el seu primer local a Itàlia, convertint-se així en una franquícia a nivell internacional. Tarragona se sumarà, doncs, a un llistat compost per ciutats com Barcelona, Madrid, València o Bilbao. Els menús que ofereix la cadena oscil·len entre els cinc i els deu euros.