La investigadora de la URV, Manola Brunet, entre els tres finalistes per ser Català de l'Any

L'elecció del guardó, que atorga El Periódico, és per votació popular i Brunet competeix amb Maria del Mar Bonet i l'actor Josep Maria Pou

Actualitzada 21/05/2018 a les 15:18

La professora del Departament de Geografia de la URV i investigadora en climatologia Manola Brunet és finalista de l’edició 2017 del Català de l’Any junt amb la cantant Maria del Mar Bonet i l’actor i director Josep Maria Pou.El guanyador d'aquest guardó que organitza el diari El Periódico s’escull per votació popular. Es pot votar fins al 29 de maig a les 12 h al web www.cataladelany.cat, dia en què es coneixerà el nom del guanyador o guanyadora.Manola Brunet és directora del Centre en Canvi Climàtic C3 de la URV i una reconeguda experta internacional en els camps de la reconstrucció instrumental i anàlisi de clima. El passat mes d’abril va ser nomenada presidenta de la Comissió de Climatologia (CCl) de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), la primera vegada en 90 anys que una dona ocupa aquest càrrec. La CCI té l’encàrrec de detectar i predir la variabilitat climàtica global, essencial per a la presa de decisions.A la fase inicial de l'elecció també estava seleccionat el tarragoní Òscar cadiach, que finalment no ha arribat a terna final.