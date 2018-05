L'Ajuntament porta per primera vegada la festa de Sant Joan a Torreforta amb un correfoc petit

La programació completa es presentarà properament sota el nom de ‘Juny Festiu’

Els actes de Sant Joan organitzats pel consistori arribaran per primera vegada al barri tarragoní de Torreforta. Serà en forma de correfoc petit, un esdeveniment innovador, si es té en compte que els grups de foc de canalla mai havien actuat en aquesta festivitat a la ciutat. Hi participaran el Ball de Diables Petit, el Drac Petit i el Bou Petit, i l’acte se celebrarà el 30 de juny al vespre.«Tenim actes molt potents». Aquestes eren les paraules d’un dels membres de la Comissió Festiva de l’Ajuntament de Tarragona de cara a les festes de Sant Joan. Enguany, tots els actes relacionats amb aquesta celebració s’agruparan en un mateix programa anomenat Juny Festiu. Es presentarà properament, i donarà tots els detalls sobre com serà la revetlla de la plaça Corsini –que tornarà als seus orígens una dècada després– o quines exhibicions de foc hi ha preparades.«Només puc dir que serà per a tots els públics i, evidentment, tindrà una actuació musical», assenyalava la regidora de Cultura, Begoña Floria, sobre la festa que el consistori ha preparat al renovat emplaçament. A més de la revetlla de Corsini, el Sant Joan tarragoní comptarà amb altres actes paral·lels, que s’allargaran fins el dia 30 de juny. «Hi haurà altres concerts a banda del clàssic del 23 a la nit», afirmaven també des de la comissió.Per primera vegada, però, un d’aquests actes arribarà al barri de Torreforta. A més, ho farà per acollir el primer correfoc petit que se celebrarà a Tarragona per Sant Joan. El Ball de Diables Petit, el Bou Petit i el Drac Petit es concentraran a la plaça de l’Església a les vuit del vespre, i sortiran en cercavila mitja hora més tard. Recorreran els carrers Segarra, Prades, Amposta i Riu Glorieta fins al Centre Cívic de Torreforta –un total de 425 metres–. Serà aquí on tots els grups faran una encesa conjunta per finalitzar l’actuació. D’altra banda, la Víbria, en la seva versió en miniatura, no hi participarà perquè ja tenia reservada una actuació en aquesta mateixa data i amb anterioritat.El conjunt d’actes festius que se celebraran a la ciutat en el marc de les festes de Sant Joan es faran públics properament. La setmana passada va acabar el termini perquè les entitats culturals enviessin les seves propostes al consistori i, d’aquesta manera, poder organitzar diferents actes dintre del programa festiu. La celebració s’allargarà fins a finals de mes i els actes previs arribaran entre la primera i la segona setmana de juny.