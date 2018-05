Itziar Solla dissenyadora del cartell de Sant Magí 2018

La temàtica de la imatge està dedicada als portants de l’aigua amb motiu del seu 25è aniversari

Actualitzada 21/05/2018 a les 10:37

La imatge gràfica de les festes de Sant Magí anirà a càrrec del disseny d’Itziar Solla. En aquesta edició, s’ha fet referència als portants de l’aigua que enguany celebra el seu 25è aniversari, per aquest motiu s’ha volgut reconèixer la seva trajectòria.Itziar Solla és nascuda a Getxo, al País Basc, i porta tota la vida vivint entre Tarragona, Salou i Barcelona. Va estudiar a ESDI (Escola Superior de Disseny de la Universitat Ramon Llul) i ha treballat en diverses empreses catalanes. S’hi van presentar a concurs vuit propostes de cartell per les festes de Sant Magí i es demanava que en aquesta edició estiguessin inspirats en la Baixada i Arribada de l’Aigua de la Brufaganya. Aquest any és el segon que es realitza el concurs pel cartell, amb l’objectiu de fer les festes majors més participatives i aconseguir una imatge sorgida d’una perspectiva purament popular. La guanyadora del cartell ha afirmat que «he dibuixat la capella de les fonts de Sant Magí i la carretera fa una ‘S’ que simbolitza el camí que fan els portants de l’aigua», ha explicat que també ha volgut incloure unes fulles d’alfàbrega perquè «són les que normalment donen els portants quan arriben a Tarragona».