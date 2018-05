Els estudiants de Comunicació Audiovisual de la URV competeixen amb els seus curtmetratges

Cinquena edició dels premis Syllabus, que enguany estan focalitzats en la comèdia

Actualitzada 21/05/2018 a les 15:08

Aquest dijous 24 de maig tindrà lloc una nova edició, la cinquena, dels premis Syllabus. Com cada any, aquesta convocatòria obre l'Aula Magna del Campus Catalunya de la URV al públic per mostrar els curtmetratges de l'alumnat de Comunicació Audiovisual, que enguany responen al gènere de la comèdia.'Sense Sentit', 'Els quatre odiosos', 'Appland' i 'Catfish Bill' són els curtmetratges que es projectaran en aquesta ocasió. Els curts són remakes o adaptacions de títols coneguts com ara la sèrie Sense8 de les germanes Wachowski, o bé les pel·lícules Kill Bill i The Hateful Eight, de Quentin Tarantino, i La La Land de Damien Chazelle.En finalitzar les projeccions, un jurat professional deliberarà i atorgarà els premis al millor curtmetratge i al millor guió. El públic també podrà votar pel seu curtmetratge preferit i el que acumuli més vots rebrà el premi del públic. A més, per primera vegada enguany s'incorpora el premi a la millor interpretació per reconèixer el treball actoral.L'acte, organitzat per l'alumnat de tercer curs de Comunicació Audiovisual, obrirà portes a les 17 h i començarà a les 17.30. L'entrada serà lliure.