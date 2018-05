El projecte final de la Tabacalera es farà públic el mes de setembre

Sobre la taula hi ha 5 propostes i l’Ajuntament obrirà, aquest mes, la segona fase del concurs d’idees

Actualitzada 20/05/2018 a les 21:09

El projecte guanyador del Concurs d’Idees per transformar l’antiga Tabacalera de Tarragona es coneixerà el mes de setembre. A hores d’ara, l’Ajuntament té sobre la taula cinc propostes –seleccionades d’entre un total de tretze idees– i obrirà, abans que acabi aquest mes, la segona fase del concurs. L’objectiu del consistori és incloure a la Tabacalera un espai d’autogestió vinculat a la cultura contemporània, el gran Museu Nacional Arqueològic, un espai d’emprenedoria i la seu dels arxius de Patrimoni i Cultura.Saber com i en què es convertirà l’edifici de l’antiga fàbrica Tabacalera de la ciutat està cada vegada més a prop. L’Ajuntament podria publicar, el 23 o el 24 de maig, el decret que obrirà la convocatòria de la segona fase del Concurs d’Idees, que es va engegar el passat 11 d’agost. En aquesta segona part del concurs, on només hi participen cinc de les tretze propostes presentades a l’agost, els equips hauran d’aportar un segon projecte més complet amb una definició detallada de la proposta arquitectònica.D’entre els cinc finalistes, el millor posicionat el passat mes de novembre –quan es va publicar el llistat dels cinc finalistes– era Antoni Riba, un arquitecte freelance de la província de Barcelona. La seva proposta tècnica es va valorar amb 43 punts i el seu currículum amb 44 punts. Així doncs, va obtenir un còmput global de 87 punts sobre els 94 màxims possibles –44 punts del CV i 50 del projecte–, segons van informar fonts municipals. El concurs d’idees es finança conjuntament entre l’Ajuntament de Tarragona i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Els premis, en la segona fase, seran de 90.000 euros en total: 40.000 euros pel primer premi, 20.000 pel segon, 12.000 pel tercer, 10.000 pel quart i 8.000 pel cinquè. Fins ara, les cinc propostes presentades s’han endut un total de 4.000 euros.Cal recordar que l’objectiu de l’Ajuntament de Tarragona era donar a conèixer el guanyador del projecte abans d’acabar l’any 2017. Els terminis, però, es van endarrerir. Nou mesos després d’haver-se engegat el Concurs d’Idees, començarà la segona fase del programa i el guanyador es farà públic un any i un mes després.Les reivindicacions ciutadanes per reactivar socialment la Tabacalera es van accentuar l’any passat. La Plataforma Oppida, ara fa un any, va obrir les portes de l’M-6 per reclamar a l’Ajuntament un projecte vàlid i immediat.