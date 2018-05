La regidora de la CUP de Tarragona Laia Estrada i un altre acusat han plantat el jutge

Actualitzada 21/05/2018 a les 12:01

El jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona ha citat a declarar aquest dilluns set persones més de les 39 que investiga per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit arran de la vaga general del 8-N al Camp de Tarragona. D’aquestes, quatre han comparegut per respondre a les preguntes del seu advocat i una cinquena s’ha acollit al seu dret de no declarar. Les altres dues, entre les quals hi havia la regidora de la CUP de Tarragona i portaveu del Secretariat Nacional de la formació, Laia Estrada, han decidit no personar-se davant el jutge perquè entenen que es tracta d’un cas de «criminalització i persecució política». Dos dels investigats que han prestat declaració han insistit que no van estar presents en les marxes lentes de vehicles que es van produir durant aquella jornada i la resta han defensat que la protesta era «legal». En la tercera tongada de declaracions per aquesta causa, l’advocat Carles Perdiguero ha reiterat que en demanaran el sobreseïment.