La primera setmana de Tarraco Viva tanca amb gran afluència de públic

Un any més, l’Amfiteatre es va omplir per viure en directe una recreació sobre la vida i les característiques dels gladiadors

Actualitzada 20/05/2018 a les 20:56

Actes de demà

El primer dels dos caps de setmana de Tarraco Viva s'ha tancat avui amb una notable afluència d’espectadors a les diverses propostes del festival de reconstrucció històrica, que enguany arriba a la vintena edició. L’Amfiteatre ha estat, un any més, un dels recintes que han acaparat més protagonisme, amb la representació de Els herois del moment, una posada en escena del grup de reconstrucció Tarraco Lvdvs sobre les lluites de gladiadors. Els assistents, que han omplert les grades del monument romà, han pogut distingir entre les diverses modalitats de gladiadors, les característiques de l’armament i la vestimenta que utilitzaven segons cada cas, així com conèixer quines eren les regles que s’utilitzaven en els combat. Com deia la persona que conduïa l’activitat, «sempre es buscava l’equilibri».L’espectacle ha satisfet un públic entregat, que s'ha convertit en part important d’aquest, tant pel suport que donava als gladiadors en combat, com per decidir el destí del perdedor del combat. Finalitzada la recreació, els assistents han sortit de l’Amfiteatre sabent qué era un retiarius o un secutor i les diferències que hi havia entre ells.La jornada d’avui, s'ha viscut en diversos escenaris, alguns de petit format. Monòlegs com Passejada amb Demòcrit, amb Oriol Montesó. S'ha celebrat a la Terrassa Minerva, al Passeig Arqueològic, on Agustí Farré ha recreat reflexions de Luci Anneu Seneca, sota el Fortí Negre. Mercè Rovira ha ofert en aquest mateix espai el monòleg Aspasia de Milet, en un any en què Tarraco Viva dedica bona part de la programació a la dona en el món antic. La seu de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense també s'ha obert al públic, on s'han ofert Sons de Roma, amb la participació del grup musical Ludi Scaenici.La jornada d’avui de Tarraco Viva també ha tingut protagonisme en altres localitats. A Altafulla, a la vil·la romana dels Munts, hi ha hagut visites comentades sota el títol Restaurem els banys, i a la vil·la romana de la Llosa, a Cambrils, han tingut lloc visites teatralitzades. Al Parc Voramar d’Altafulla, Tarraco Lvdvs ha recreat la vida dels gladiadors.Demà, dilluns, s’inicia la segona setmana d’activitats de Tarraco Viva. El festival de reconstrucció ofereix, a les 10 hores, al Recinte Firal, l’activitat escolar Un matí a l’Antiga Roma, amb accés reservat a les escoles. A les 19 hores, a l’Antiga Audiència, es podrà visionar l’audiovisual L’ull de la pedra, amb accés gratuït fins a completar l’aforament, i a les 19.40 hores, al mateix espai, s’oferirà l’audiovisual Rotonda. A les 20, també a l’Antiga Audiència, es podrà veure el tercer audiovisual de la jornada, concretament el titulat El gran tour de Jorge Bonsor.