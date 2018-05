La Caminada Reivindicativa reclama la millora dels camins de l'Anella Verda

Aquesta ja és la setena edició d'aquesta Caminada Reivindicativa

Actualitzada 20/05/2018 a les 16:59

La setena edició de la Caminada Reivindicativa ha unit aviu els barris de Ponent amb els de Llevant i la platja Llarga. Un dels lemes d'enguany ha estat reclamar la connectivitat entre aquests dos extrems del terme municipal, a partir de la conservació i millora de l'Anella Verda.La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de la Zona de Llevant, Gemma Fusté, ha coincidit al Pont del Diable, un dels punts de trobada de la Caminada Reivindicativa, amb l'expresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Antonio Peco. Fusté ha recordat que «van ser els barris de Ponent els impulsors –d'aquesta activitat– i els de Llevant sempre hem donat suport, com ha de ser». Fusté ha remarcat la importància de recórrer a peu espais de l'Anella Verda, «perquè l'entorn més pròxim és, a vegades, el que menys coneixes».Un dels punts de sortida ha estat la Canonja. La distància fins a arribar a la platja Llarga són 27 quilòmetres. Peco, ha estat una de les persones que han completat el recorregut. «L'Anella Verda no s'acaba al Francolí i cal connectar-la de Ponent a Llevant».Una de les reivindicacions que han plantejat els participants és la necessitat d'arranjar alguns camins que, per les seves característiques i la incidència dels fenòmens climatològics, com ara la pluja, plantegen dificultats a la gent que hi transita, tant caminant com en bicicleta. Fusté ha dit que «cal tenir cura dels camins i millorar-los». La presidenta de la federació de Llevant ha remarcat que «alguns són camins històrics». En aquest punt, s'ha referit a la conveniència de «mantenir els marges de pedra i que l'urbanisme sigui respectuós amb els camins».Per la seva banda, Peco, persona que ha participat en les set edicions de la Caminada Reivindicativa, s'ha mostrat partidari d'augmentar la zona d'indecència de l'Anella Verda i «ampliar-la fins a la platja Llarga, perquè no pot quedar aïllada: és important connectar-la amb el Bosc de la Marquesa». Aquesta «és una reivindicació necessària per a tota la ciutat, com també facilitar la connexió amb l'Horta Gran». En aquest extrem, Fusté ha afegit «diuen que la Budellera no està dins de l'Anella Verda, però a ningú se li escapa que sí que forma part de la seva àrea d'influència».