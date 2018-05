Els avions de l'Exèrcit es llueixen a Tarragona davant milers de persones

Molts ciutadans han donat la benvinguda a les Forces Armades amb banderes espanyoles i crits en honor a la «pàtria» des del Balcó del Mediterrani

Actualitzada 20/05/2018 a les 20:01

Els avions de l’Exèrcit s'han lluit aquest matí a Tarragona davant de milers de persones, que s'han acostat fins a la façana marítima per gaudir amb les acrobàcies de la Patrulla Águila i la Unidad de Paracaidistas. Amb aquesta demostració, les Forces Armades Espanyoles han col·laborat amb la promoció dels Jocs Mediterranis. Tot i això, al Balcó del Mediterrani, no s'ha pogut veure cap stand informatiu de l’esdeveniment esportiu, com tampoc pancartes amb el logo o la reconeguda mascota, el Tàrracus. Això sí: la capçalera de la Rambla Nova s'ha convertit en una autèntica demostració de patriotisme, amb desenes de banderes espanyoles onejant mentre els avions sobrevolaven el blau cel tarragoní.Passaven pocs minuts d’un quart d’una del migdia quan, de sobte, tres militars espanyols es llençaven sobre Tarragona. Instants després de deixar l’avió, obrien el seu paracaigudes –pintat amb els colors de la bandera espanyola– i, lentament, aterraven a la platja del Miracle de la ciutat. Acte seguit, quatre membres més de l’Exèrcit Espanyol feien el mateix. Un d’ells, el cabo Ribas, complicava la maniobra amb una peça de roba de 54 metres quadrats, que duïa lligada al turmell. «És una magnífica bandera d’Espanya», ha cridat l’speaker de l’esdeveniment en castellà, mentre Ribas aterrava lentament a la sorra daurada. Tot seguit, els avions que havien deixat anar els militars, s’acomiadaven de Tarragona sobrevolant la platja i movent les ales al davant del Balcó. «¡Viva Tarragona, viva Cataluña y viva España!», ha cridar de nou l’animador pel micròfon. La resposta, un «¡viva!» col·lectiu, esperonat pel moviment de les banderes i les maniobres dels militars.Així ha començat l’exhibició de la Unidad de Paracaidistas i de la patrulla d’acrobàcies Águila de l’Exèrcit Espanyol, emmarcada en els «actes paral·lels» al Programa Cultural dels Jocs Mediterranis, segons ha expressat el regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor. El moment més àlgid de l’exhibició ha arribat amb l’entrada dels C-101, els avions de «fabricació cent per cent espanyola» que els membres de la patrulla fan servir per les seves acrobàcies. Els pilots han «foradat» el cel tarragoní amb moviments de vertigen i arriscats, similars als que es van poder veure, fa només una setmana, a càrrec dels pilots de Repsol.Per acabar, els militars han deixat una «imatge dedicada a tots els ciutadans de Tarragona», ha dit l’speaker. Les «set bales de plata» –en referència als avions– s'han dirigit en formació fins al balcó, on han deixat anar fum groc i vermell dels seus vehicles. L’objectiu, traçar una bandera espanyola a la façana marítima de la ciutat. Des de terra, els espectadors han celebrat la presència dels militars i han agraït la seva maniobra amb crits de «viva España» i els moviments de les banderes. Villamayor ha valorat «molt positivament» l’acollida de l’exhibició per part del públic, i ha expressat que «avui hi ha més favorables que detractors». Un dia abans de l’exhibició, l’Ajuntament va esborrar una pintada independentista de l’asfalt del passeig Marítim.