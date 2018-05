El Santuari de Loreto acull una nova edició del Rocío

L’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza de Tarragona reuneix prop de catorze casetes

L’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza de Tarragona ha celebrat, aquest cap de setmana, una nova edició de la Romería del Rocío en un entorn privilegiat del terme municipal de Tarragona com és el Santuari de Nostra Senyora de Loreto. Aquest matí ha estat un dia especial, amb la celebració de la tradicional missa rociera. Cap a les dotze del migdia, la verge ha estat treta a l’esplanada que hi ha just al davant del santuari i ha presidit les oracions del pare Mario Buonnano, acompanyades per les cançons i la música del grup de l’entitat. Aquest acte, un dels més esperats, ha finalitzat amb molts pares passant els seus fills pel manto de la verge. El dia ha acompanyat, amb estones de sol i els núvols característics de la primavera, i una brisa que els assistents han agraït.La presidenta de l’associació, Luisa Márquez, abillada amb la típica vestimenta andalusa, ha comentat a aquesta redacció que «el dia és diví, la sortida de la verge ha estat meravellosa i a la missa hi ha assistit molta gent». El cap de setmana s'ha caracteritzat «pel bon ambient que hi ha hagut en tot moment, tant en els actes religiosos dedicats a la Verge del Rocío com a les casetes, on hi ha hagut ball i festa fins la matinada», ha dit la màxima responsable de l’organització.Luisa Márquez ha destacat la important afluència de gent jove. En aquest context, ha dit que «la joventut és el relleu i sempre hi és present, animant i donant un cop de mà». La presidenta de l’Associació Cultural y Folklórica Andaluza ha volgut donar-los les gràcies «perquè ells són el futur».A uns metres de distància, en l’àrea de pícnic, l’activitat era minsa durant la celebració de la missa rociera. Tot ha canviat a la seva conclusió. Era l’hora de dinar i l’animació tornava a les casetes, les mateixes que durant la nit del dissabte van acollir una festa on tots els presents van fruir mentre degustaven plats típics de la gastronomia andalusa.Els primers participants van arribar al Santuari de la Verge de Loreto el passat dijous. El divendres es va incrementar el nombre d’assistents, xifra que va augmentar de forma considerable les jornades festives del dissabte i del diumenge. La que ha finalitzat avui és la trenta-quatrena edició de la Romeria del Rocío organitzada per aquesta entitat que té la seva seu al carrer Sant Josep, a la Part Baixa de Tarragona.