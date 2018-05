Ballesteros: «Els Jocs Mediterranis ens costaran menys de 100 euros per habitant i no han hipotecat la ciutat»

L'alcalde garanteix la gestió pública dels equipaments de l'Anella Mediterrània mitjançant un nou ens entre l'Ajuntament i la Generalitat

Actualitzada 20/05/2018 a les 11:13

Es complirà el pressupost i la gestió de l'Anella serà pública

«L'alta participació d'atletes és un indicador d'interès»

«M'agradaria que fossin recordats com els Jocs de la Pau»

Coincidiran Felip VI, Mariano Rajoy i Quim Torra?

El pròxim 22 de juny la ciutat de Tarragona encendrà la flama dels Jocs Mediterranis un any més tard del previst, un cop el govern espanyol ha garantit el finançament d'aquesta cita esportiva. En una entrevista amb l'ACN, l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, subratlla que els Jocs no han endeutat la ciutat. Segons el batlle, per una inversió municipal d'uns 12 milions d'euros s'han obtingut més de 70 milions d'altres administracions i patrocinis privats. «Són menys de 100 euros per habitant i, evidentment, no han hipotecat la ciutat. Fins i tot, amb els Jocs hem baixat del 110% d'endeutament i ara ho estem menys que fa deu anys», defensa. Una de les incògnites a resoldre és qui gestionarà la flamant Anella Mediterrània que s'ha construït al barri de Campclar un cop s'abaixi el teló dels Jocs, l'1 de juliol. Ballesteros confirma que, tal com han recomanat els tècnics, la gestió l'assumirà un nou ens públic que s'està gestant entre l'Ajuntament i la Generalitat.L'octubre del 2011 es proclamava la ciutat de Tarragona com a seu dels Jocs Mediterranis 2017. Després de moltes incerteses i contratemps, l'organització treballa a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per al tret de sortida que es donarà d'aquí a un mes. I és que encara hi ha obres en marxa. «Sempre poso d'exemple els Jocs Olímpics de Barcelona o de Londres. Allà, 24 hores abans encara hi havia treballant pintors, fusters i serrallers arreglant portes. Això passa sempre», relativitza l'alcalde.Hores d'ara, Ballesteros es mostra tranquil sobre els terminis d'execució de les instal·lacions. L'alcalde assegura que, abans de final de mes, la piscina olímpica costejada per l'Estat estarà acabada. «Arribem en termini i amb temps suficient per fer-hi una prova test», avança. Pel que fa al Palau d'Esports 'Catalunya', el batlle insisteix que la Generalitat li ha confirmat que estarà acabat «un mes o tres setmanes abans».El principal ideòleg de la candidatura tarragonina admet que ara no li preocupen les inversions, sinó fer una bona organització. En la seva darrera visita a la ciutat, recorda, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis els va posar «un excel·lent per la feina feta i per la previsible participació». «Ens preocupa estar a l'altura i crec que ho tenim molt ben enfocat; sortosament, ja hem passat l'època d'incerteses, que les vam tenir i van ser molt dures», reconeix, amb l'anunci de l'ajornament encara ben present.Ballesteros assegura que, en clau municipal, els Jocs Mediterranis han costat 12 MEUR i no han endeutat la ciutat. «Vaig dir que no m'endeutaria més enllà d'això i, el pressupost operatiu, que ve majoritàriament del patrocini privat, també s'està complint i es complirà de manera estricta», garanteix. El batlle defensa que, per cada euro que ha invertit l'Ajuntament, se n'obtindran gairebé vuit de retorn, i insisteix «amb total rotunditat» que no hi haurà endeutament i que els números estan «perfectament tancats».Juntament amb la despesa dels Jocs, un altre dels aspectes que ha estat motiu de crítica per part de l'oposició a l'Ajuntament és quina gestió se'n farà del llegat de l'Anella Mediterrània. Ballesteros avança que, de mutu acord amb la Generalitat, impulsaran un ens públic de gestió de les instal·lacions, d'acord amb el Patronat Municipal d'Esports. «Possiblement haurem de contractar empreses de jardineria, però la responsabilitat de la gestió serà pública, tal com ens van recomanar els experts i hem acordat amb la Generalitat», resumeix.En les darreres setmanes s'han intensificat les campanyes de promoció de l'esdeveniment, però hi ha qui percep que a la ciutat no s'hi respira ambient de Jocs Mediterranis. L'alcalde replica que la ciutadania respon i s'il·lusiona quan coneix el projecte, i treu pit de la fita dels 8.000 voluntaris captats. «Ara, que això es vegi plasmat en grans manifestacions ciutadanes de fervor, és difícil, com tampoc no passa als Jocs Olímpics», admet.Segons el batlle, la candidatura es jugarà el seu prestigi en els esports més importants: els d'aigua, l'atletisme, l'handbol i el voleibol, a més d'en les cerimònies d'inauguració i cloenda que tindran lloc al Nou Estadi de Tarragona. Aquests dos actes, diu, «tenen expectació i demanda, i això ens indicarà exactament com estem». De fet, l'organització va posar dijous a la venda unes 200.000 entrades per al conjunt d'activitats de pagament.Els Jocs de Tarragona arribaran als 4.100 atletes -tot un rècord- i l'organització ha observat que algunes delegacions arribaran abans i se n'aniran més tard del previst, i que això podia produir sobresaturació a la «vila mediterrània» -conformada pels hotels de Port Aventura-. Per aquesta raó, ja s'estan buscant establiments complementaris. «Això és un indicador de bona participació i d'interès. La meva preocupació hauria estat que ens sobressin places, habitacions i dates. No sent així, estic molt tranquil», celebra l'alcalde.L'alcalde de Tarragona voldria que aquests fossin recordats com «els Jocs de la Pau» perquè cap de les delegacions que tenen «crisis de país i institucionals» deixaran de venir. Síria, per exemple, hi participarà amb una petita representació d'esportistes. «Líbia també, Algèria, Egipte, el Líban; per mi això té un valor insubstituïble per qualsevol altra situació. Són atletes de països que estan destrossats, però vindran a fer d'ambaixadors culturals i de l'amistat», destaca.El nivell d'alerta terrorista de 4 sobre 5 i la presència d'esportistes d'estats en conflicte no han passat desapercebuts en l'elaboració del pla de seguretat dels Jocs Mediterranis, que està coordinat pels Mossos d'Esquadra. «Està tot absolutament assegurat», afirma Ballesteros, el qual s'ha compromès a informar el mes vinent del nombre d'efectius policials que mobilitzarà l'esdeveniment. Un cop ja es disposa dels horaris de competicions i de les instal·lacions que acolliran activitats en cada moment, se n'estan fent els últims retocs.Caldrà veure quin impacte tindrà l'actual context polític en l'execució de l'esdeveniment. D'entrada, cal recordar que l'ajornament del 2017 al 2018 s'atribueix al fet que la situació de govern en funcions a Madrid va impossibilitar l'arribada del finançament necessari. Amb aquest «incident» resolt, Ballesteros afirma que les màximes autoritats de l'Estat tenen interès a assistir-hi -el rei Felip VI presideix el Comitè d'Honor-. A més, un cop desencallada la situació a Catalunya, l'alcalde també confia que el president Quim Torra hi assisteixi. «Amb els Jocs hi ha hagut una clara voluntat d'unir esforços», conclou.