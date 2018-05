Tarragona se solidaritza amb Palestina

Més d’un centenar de persones es concentren en solidaritat amb les 60 víctimes mortals per part de l’exèrcit israelià

Actualitzada 19/05/2018 a les 20:28

Més d’un centenar de persones han sortit al carrer per concentra-se per rebutjar la matança de l’exèrcit d’Israel contra el poble Palestí. En una de les jornades més sagnants que es recordes en la franja de Gaza, 60 palestins morts, entre ells sis nens, i prop de 3.000 ferits dels quals 200 es troben en estat crític.La concentració ha estat organitzada pel col·lectiu BDS Tarragona i ha comptat amb el suport d’altres entitats. Hakima Abdoun, portaveu del BDS Tarragona ha reiterat la solidaritat de Tarragona amb el poble palestí a la vegada que ha exigit la intervenció de la comunitat internacional per prendre les mesures necessàries per obligar l’Estat d’Israel a complir la legalitat internacional i les resolucions de l’ONU relatives a Palestina amb l’objectiu que acabi l’ocupació i s’aconsegueixi el retorn dels sis milions de refugiats palestins que avui es troben exiliats a 58 camps de refugiats.