Tarraco Viva dona veu a les dones «silenciades» de l'Antiga Roma i Grècia amb activitats dedicades a les figures femenines

El festival engega el segon cap de setmana amb recreacions històriques, monòlegs i visites guiades

Actualitzada 19/05/2018 a les 18:14

La 20a edició de Tarraco Viva estrena més d’una trentena d’activitats i actes aquest segon cap de setmana de certamen. Entre les novetats, els monòlegs d’“Aspàsia de Millet», de l’actriu Mercè Rovira o les narracions a càrrec dels arqueòlegs ARQ sobre la primera deessa romana d’Hispània Minerva i el Llop. Tot i que encara no hi ha paritat en el nombre d’actes programats, l’organització pretén donar veu cada vegada més a les dones. De fet, la professora de llatí i grec, Meritxell Blay, ha afirmat que els »poders que tenien les deesses ens poden ajudar per saber quins són els poders que tenim al segle XXI» i, així contribuir a «l’empoderament». Per altra, entre les novetats també destaquen «La primera vaga de la història», «Veïns de Romà» i la recreació històrica «Una nit a l’antiga roma», que mostra la part més fosca de la capital de l’imperi.