El Senat tarragoní visita l'Anella Mediterrània

Prèviament s’han reunit per donar un impuls als Jocs Mediterranis

Actualitzada 19/05/2018 a les 19:26

El Senat tarragoní ha celebrat aquest matí una reunió a la seu del Patronat Municipal d’Esports que ha seguit amb una visita guiada a l’Anella Mediterrània. Els integrants del Senat han conegut les noves instal·lacions preparades per als Jocs Mediterranis. El Palau d’Esports i la piscina olímpica encara estan en obres però es preveu que estiguin enllestits a finals de mes. Pere Valls, encarregat de fer de guia per l’anella, ha explicat tots els detalls de cada zona esportiva. Del Palau d’Esports ha comentat que té una capacitat de 5.000 espectadors i hi caben tres camps de futbol sala. A més, ha donat a conèixer alguns trucs de la instal·lació per estalviar energia. «Té una teulada de ceràmica que ajuda a aguantar la temperatura interior i una claraboia amb nou plaques solars per a generar aigua calenta als vestidors», ha relatat Pere Valls.El Senat tarragoní ha quedat impressionat en veure les dimensions de l’Anella Mediterrània, un total de 28 hectàrees. Berni Álvarez, membre del Senat, ha explicat alguns detalls de la reunió. «Hem analitzat la situació actual dels jocs i hem decidit que ara és el moment de donar un impuls i animar a la gent perquè vingui i vegi aquests jocs com quelcom que no es tornarà a repetir mai», ha sentenciat Álvarez.«El Senat té moltes ganes de veure els Jocs del Mediterràni però també hem d’estar preparats per gestionar-ho de manera correcta», ha afegit. El Senat també té clar que cal promocionar més la competició a través de les xarxes socials i de programes de televisió.Pere Valls ha comentat que per aquesta zona esportiva hi passen entre 1.500 i 1.700 persones, unes xifres que s’incrementaran mentre es facin els jocs però també després, ja que «la gent vindrà a passejar per aquí perquè no deixa de ser un parc amable», va argumentar.