Cau una banda especialitzada en robar caixers

Entre d'altres, operava a Tarragona

Actualitzada 19/05/2018 a les 13:03

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robar en caixers i que operava a Tarragona, Alacant, Castelló, Girona, Múrcia i Granada.Hi ha quatre detinguts i se'ls imputen un total de 25 fets delictius amb els quals haurien obtingut una xifra superior als 30.000 euros.El modus operandi era el següent: situaven una obertura manipulada sobre l'autèntica per impedir que les targetes de crèdit tornessin al seu propietari. Les víctimes creien que les havien retingut per algun problema.Llavors, els estafadors utilitzaven terminals mòbils col·locats estratègicament en els caixers per a obtenir el número PIN de les targetes de les víctimes. Tot seguit, agafaven la targeta i marxaven a un caixer diferent per poder retirar l'efectiu que desitjaven.