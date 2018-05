Tarragona aprova una moció perquè es pugui jugar al bingo a les llars de jubilats

Proposen que la partida sigui a 20 cèntims d’euro i que l’import total jugat per tots els jugadors no sigui superior als cinc euros

Actualitzada 18/05/2018 a les 14:18

Aprovada la sol·licitud d’un préstec de 7 MEUR per finançar inversions

Gestió pública de totes les llars d’infants i declaracions institucionals

El ple de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres, per unanimitat, una moció del PSC perquè es pugui jugar al joc del bingo a les llars de jubilats. La iniciativa ha tirat endavant després que diversos casals hagin rebut denúncies sobre la realització de partides i s’hi hagin personat els Mossos d’Esquadra. La moció demana que es trobi «una sortida negociada a través de la llei actual» i, sinó, instar el Govern a modificar el decret que regula que només s’hi pot jugar en sales de bingo i casinos que compten amb la preceptiva autorització. La proposta aprovada per tots els grups també defensa que el bingo es consideri «de caràcter social o amistós» en les associacions o centres d’atenció a persones a persones majors de 65 anys o amb discapacitat, i que només el puguin practicar exclusivament les persones associades o usuàries «dintre de les seves instal·lacions».A més, la moció defensa que el joc del bingo no sigui objecte d’explotació lucrativa per les persones jugadores o altres persones físiques i jurídiques. També proposa limitar l’import màxim per cada persona i partida en els 20 cèntims d’euro, i que l’import total jugat per tots els jugadors no sigui superior als cinc euros cada partida.Els socialistes havien constatat que, mentre en algunes llars municipals s’havia requerit la presència dels Mossos d’Esquadra, a algunes residències de gent gran de la Generalitat «es practica el joc del bingo sense que s’hagi interposat denúncia». Així mateix, han recordat que Múrcia o el País Valencià ha modificat la regulació perquè s’hi pugui jugar a les llars de jubilats. «Demanem fer la vida una mica més fàcil i divertida als nostres majors», ha defensat la regidora de Serveis a la Persona, Ana Santos.L’Ajuntament demanarà un préstec de 7 MEUR per finançar diverses partides que estaven supeditades a la venda de patrimoni. El tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, ha explicat que, un cop feta la liquidació consolidada del pressupost, la ràtio d’endeutament s’ha situat en el 109% i possibilita tornar al crèdit. Pérez ha explicat que, a més de les partides ja previstes, s’ha inclòs mig milió suplementari per millorar els edificis de les colles castelleres. Segons el govern municipal, tot i que enguany s’amortitzaran 15 MEUR -dotze de ja previstos i tres del romanent-, el préstec serà de 7 MEUR.Aquest punt ha motivat les crítiques de bona part de l’oposició. La portaveu d’ICV-EUiA, Arga Sentís, ha criticat que el govern s’apressi a aprovar-les a un any de les eleccions i el del PDeCAT, Dídac Nadal, ha criticat que no es detallin algunes partides i que s’incloguin «mines» en forma d’inversions socials barrejades amb altres que comprometen els grups polítics. Segons Rubén Viñuales, de Cs, el govern no s’ha obert a la participació de l’oposició i ha titllat la proposta «d’un contracte d’adhesió».El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, ha subratllat que, tot i ser un «modificatiu trampa», s’inclouen actuacions importants als barris, als polígons i per les entitats culturals i socials. Malgrat que els republicans han carregat contra les formes, la manca de complicitats i han acusat Pérez de fer «un tripijoc», han donat suport a la petició del préstec. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha admès que hi ha marge de millora, però ha defensat que el que han fet és «governar, prendre decisions i tirar la ciutat endavant».Amb aquest expedient modificatiu de crèdit es podran destinar 800.000 euros a infraestructures a la via púbica; 500.000 al projecte del Banc d’Espanya i 500.000 a la millora dels locals de les colles castelleres; 400.000 a la substitució de contenidors soterrats, 400.000 més a inversions en infraestructures per al patrimoni històric i el mateix import per a la coberta del Palau i altres edificis municipals. El llistat també inclou actuacions de millora en aules escolars, biblioteques i edificis culturals, jardineria, enllumenat, polígons industrials i una partida de 100.000 euros per als pressupostos participatius del 2018, entre d’altres.D’altra banda, per unanimitat el ple ha acordat la gestió municipal de les llars d’infants de Bonavista i l’Arrabassada, les úniques que encara en mans externes -de la Xarxa Sanitària Santa Tecla-. La gestió directa suposarà un estalvi estimat de poc més de 41.000 euros per a les finances municipals, segons el govern.El consistori ha aprovat declaracions institucionals per la revisió del Codi Penal en defensa de les víctimes d’agressions sexuals, amb motiu del Dia Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia contra la discriminació al col·lectiu LGTBI i una per condemnar la mort de 59 palestins a la franja de Gaza i per demanar una solució política entre Israel i Palestina.