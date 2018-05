Rescaten 'in extremis' un cadell de gat d'un arbre al parc Francolí de Tarragona

L'aninal feia dos dies que hi estava enfilat, a una altura considerable

Actualitzada 17/05/2018 a les 14:13

Els bombers han realitzat un rescat d'un gat cadell que portava més de 48 hores atrapat a un arbre proper al pàrquing gratuït ubicat al Parc Francolí. Gràcies a la insistència de diversos voluntaris de diverses associacions s'ha pogut realitzar el rescat amb l'ajuda dels bombers. La gata que estava a una alçada considerable no sabia baixar segons han explicat els voluntaris que s'ha traslladat allà per tal de fer possible el rescat. El gat, que ha resultat ser una gateta de pocs mesos, estava molt espantada i s'havia enfilat fins al final d'una branca de l'arbre amb el risc de caiguda. Finalment, 'in extremis', un bomber l'ha agafat amb una xarxa sense causar-li cap dany.La gata ha estat traslladada al veterinari per l'Associació GAIA Tarragona per tal de revisar el seu estat de salut. L'entitat ha confirmat que té un caràcter dòcil i perfectament adoptable i fan una crida per tal que algú la pugui acollir fins trobar una família definitiva per l'animal.