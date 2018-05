Les dones de Cuixart i Forn participaran en la segona jornada del cicle 'Catalunya, camí de llibertat'

Tindrà lloc el dilluns, 21 de maig, a l'aula magna del Campus Catalunya

Aquest dilluns 21 de maig torna el cicle de conferències 'Catalunya, camí de llibertat' a l'aula magna de la Universitat Rovira i Virgili. La segona xerrada comptarà amb la presència de Txell Bonet, periodista i parella de Jordi Cuixart; Laura Masvidal, marketing manager i dona de Quim Forn; i Jordi Martí, doctor en Filologia Catalana. Aquesta se celebrarà a les 19 hores i tindrà a l'advocat Ramon Maria Sans com a moderador.L'objectiu de les quatre xerrades organitzades per Òmnium, ANC i Juristes per la República, és tractar diferents aspectes relacionats del procés.El cicle va rebre en la primera jornada a Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont: Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional; i Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la Mesa del Parlament. La xerrada va tenir molt d'èxit i va aplegar a més de 400 persones a la sala del Campus Catalunya.