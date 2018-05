L'Ajuntament cedeix un local a la Coordinadora d'Entitats de Tarragona al barri de Torreforta

L'entitat aplega noranta associacions i fins ara ha ocupat un espai a Mare Terra Fundació Mediterrània

Actualitzada 18/05/2018 a les 11:21

El plenari de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres la cessió d'un immoble municipal a la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), ens que aplega al voltant de noranta associacions. El local està ubicat al carrer Tortosa números 41-43 baixos, del barri de Torreforta, entre l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana i el CEIP Gual Villalbí.La CET, en un comunicat, ha mostrat la seva satisfacció per poder disposar per primera vegada d'un local propi. Des que es va posar en marxa l'any 2004 sempre ha desenvolupat la seva activitat a la seu de Mare Terra Fundació Mediterrània, també al barri de Torreforta.La intenció, segons s'explica en el comunicat, és que totes les entitats adherides a la Coordinadora puguin fer ús del local –de més de 150 metres quadrats- per fer reunions, tenir accés als ordinadors i Internet, etc. «A més, algunes associacions de caràcter solidari repartiran aliments o medicaments entre les persones més necessitades», afegeix.El president de la CET, Ángel Juárez, ha manifestat que «avui és un gran dia perquè s'ha saldat un deute històric amb la nostra organització.» Juárez ha agraït als partits polítics que han votat a favor de la proposta, i ha recordat que «mai ens han donat ni un euro en subvencions públiques, així que mantenir la CET no és gens fàcil. Ara centrarem els nostres esforços a aconseguir recursos que ens permetin adequar la seu i posar-la en marxa. Tant de bo sigui possible perquè estem molt il·lusionats».