Èxit del primer festival internacional Pint of Science a Tarragona

La proposta de divulgació científica ha omplert tres bars de de la ciutat per sentir parlar de ciència

Actualitzada 18/05/2018 a les 12:31

Un festival que creix

La primera edició a Tarragona del Festival de Divulgació Científica Pint of Science ha aconseguit que durant tres dies seguits a Tarragona es parlés de ciència a tres bars, de forma simultània i amb els locals plens a vessar. Prop de 1.000 persones han participat durant els tres dies del festival, del 14 al 16 de maig.La proposta era ambiciosa: 43 xerrades científiques fetes per 24 homes i 19 dones que fan recerca des de diferents vessants i arreu del territori, adaptades a tot tipus de públic i concentrades en tres dies.«Estem impressionats amb la resposta del públic. No és fàcil mobilitzar la gent a una ciutat com Tarragona amb aquest tipus d’iniciatives, i hem superat moltíssim les previsions inicials que teníem en quant a assistència», explica Fran Algaba, coordinador local del Festival i president de l’Associació per a la Divulgació Científica al Camp de Tarragona, que ha col·laborat en aquesta iniciativa. «El que hem viscut aquests dies ens anima a programar el festival l’any que ve i ampliar-lo a més locals, perquè hem vist que la ciència interessa i que els investigadors i investigadores que hi ha participat ja ens han dit que volen repetir», afirma.En aquesta edició de Pint of Science hi participen investigadors que estan desenvolupant la seva recerca en hospitals, associacions científiques, centres i instituts de recerca del territori i a la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres.L’edició 2018 del festival s’ha celebrat en 56 ciutats de l’estat Espanyol, 15 més que l’any 2017, en el que Tarragona s’ha incorporat per primera vegada juntament amb Almeria, Cadis, Cartagena, Castro Urdiales, Conca, Osca, Lleida, Lorca, Mataró, Ourense, Sagunt, Segòvia, Sòria, Vigo i Zamora.En total, en tot l’Estat espanyol s’han programat 208 esdeveniments (un 16% més que el 2017) impartits per 730 persones que fan recerca (gairebé 200 més que en l’edició anterior) en 105 bars. En l’edició passada 17.500 persones van assistir a les 532 xerrades.El festival té un caràcter internacional, i s’ha celebrat en les mateixes dates a 272 ciutats de 20 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. Espanya és el país amb més seus juntament amb Brasil (56), seguit de França (34) i el Regne Unit (32).