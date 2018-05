L’Ajuntament farà públic la setmana vinent el llistat de projectes, escollits per José Luis Martín i amb una partida de 100.000 euros

Actualitzada 17/05/2018 a les 19:42

«Una broma de mal gust»

Els pressupostos participatius de Tarragona es faran sense les propostes dels ciutadans. És a dir, els tarragonins podran escollir quins projectes es desenvoluparan o no, però no podrà fer arribar les seves propostes a l’Ajuntament. La setmana vinent es farà públic el llistat d’actuacions, escollides pel regidor José Luis Martín (PP) i que els habitants votaran mitjançant el portal de transparència. D’altra banda, la partida que es destinarà és de 100.000 euros, la més baixa de la demarcació en aquest àmbit si es té en compte que Tarragona és la ciutat amb més població. A Reus, per exemple, s’hi destinen 750.000 euros.Els pressupostos participatius ja no depenen de la venda de patrimoni. El regidor d’Hisenda, Pau Pérez, confirmava a aquest mitjà que el consistori destinarà una partida de 100.000 euros per dur-los a terme. Així ho va afirmar també l’equip de govern durant la celebració de la Junta de Portaveus, que va tenir lloc dijous. El funcionament d’aquests pressupostos serà el següent: el consistori publicarà al portal de transparència un llistat d’actuacions, la ciutadania escollirà quines vol que es facin –sempre tenint en compte que el màxim són 100.000 euros– i, les propostes més votades, es faran efectives. «La majoria –deia Pérez– tindran a veure amb actuacions en via pública».El regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, és l’encarregat de formar el llistat de projectes. Per tant, la ciutadania únicament es limitarà a escollir unes propostes fetes des del consistori, a diferència del model habitual en altres municipis, on els ciutadans proposen i, després, es fa una criba entre els projectes presentats.D’altra banda, la quantitat que es destina a Tarragona per aquesta qüestió és, proporcionalment –si es té en compte el nombre d’habitants–, la més baixa de la demarcació. La partida de Cambrils és de 100.000 euros, la de Roda de Berà, de 120.000 euros i, la de Reus, de 750.000 euros, entre altres. «És una quantitat petita», reconeixia Pérez, qui assegurava que «la intenció és augmentar-la de cara a l’any vinent».L’objectiu del consistori és que la població comenci a conèixer aquesta eina. Només podran votar aquelles persones empadronades a Tarragona, i s’hauran de donar d’alta al Portal de Transparència i crear un compte d’usuari. «El primer any que es van fer a Madrid, només es van inscriure 47.000 persones», explicava el regidor.Els pressupostos participatius es van aprovar al plenari de l’Ajuntament l’any 2015, de la mà d’una moció de la CUP. Després de conèixer com es duran a terme, els anticapitalistes asseguraven que es tracta d’«una broma de mal gust». Les mancances que hi troben fan referència «tant a la quantitat econòmica que es destina a participació ciutadana, que és només de 100.000 euros, com al procediment, doncs el que es farà senzillament serà sotmetre a votació de la ciutadania una sèrie de projectes proposats per l’Ajuntament».Les crítiques no només arriben des dels cupaires. El portaveu de Cs, Rubén Viñuales, coincideix també en què «cal que la ciutadania proposi i no esculli» i que, a més, s’hauria de crear un reglament participatiu.