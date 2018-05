El Rei és el convidat estrella per a la inauguració dels Jocs Mediterranis

Pendents de la confirmació de la Casa Reial, podria ser una de les personalitats que arrancarien els Jocs al Nou Estadi

Actualitzada 17/05/2018 a les 20:18

Altres aparicions

Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 es preparen per a la seva inauguració, que tindrà lloc el 22 de juny al Nou Estadi, indret on juga els seus partits el primer equip del Gimnàstic de Tarragona. Des de l’organització dels Jocs, l’esdeveniment esportiu de més calat que es recorda a la ciutat i als seus voltants, volen que sigui una competició històrica i, per aquest motiu, desitgen comptar amb les personalitats més rellevants.En aquest sentit, el Rei d’Espanya, Felipe VI, podria ser el convidat estrella durant la inauguració d’aquest esdeveniment esportiu. Ja fa temps que compta amb la invitació de Tarragona 2018 i, segons ha pogut saber aquest diari, podria acceptar i ocupar la llotja del Nou Estadi, al costat de la resta de personalitats.En les darreres hores han aparegut informacions en les quals situaven al Rei en altres actes que es desenvoluparan a Catalunya i, entre aquestes, podria destacar la de la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis, la qual es preveu espectacular a tots els nivells.La Casa Reial encara no ha confirmat la presència de Felipe VI a aquest esdeveniment. Normalment, l’esmentada Casa Reial no oficialitza cap acte fins que falta aproximadament una setmana perquè el Rei assisteixi a un acte, però la seva presència podria ser una realitat i oficialitzar-se en breu.El Rei Felipe VI, si acaba acceptant la invitació, no serà la primera vegada que farà acte de presència a Tarragona. El 19 de maig del 2016 va assistir, al Teatre Tarragona, a la presentació de la mascota dels Jocs Mediterranis, que llavors eren Tarragona 2017. L’acte va arrencar a les dotze del migdia i, a dos quarts de dues, Felipe VI va traslladar-se al Centre de Convencions de PortAventura per assistir al dinar de clausura del Comitè Executiu dels Comitès Olímpics Europeus.Un any abans, el 16 de març del 2015, Felipe VI va presidir la constitució del Comitè d’Honor dels Jocs Mediterranis, en un acte que també va tenir lloc al Teatre Tarragona, com en la seva anterior visita.