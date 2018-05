El ministre Catalá condecora tres professionals de l'àmbit judicial

En el decurs de l’acte, diu que «és un bon moment per recordar que vivim en un Estat democràtic»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va presidir dijous a Tarragona l’acte d’imposició de condecoracions de l’Orde de Sant Raimon de Penyafort a Isabel Gil –medalla de plata– i Francisco García i Luis González, –creu distingida de segona classe–, en un acte celebrat a la subdelegació del Govern de l’Estat. Català, que no va voler atendre els mitjans de comunicació de Tarragona perquè hores abans havia fet declaracions a Barcelona, va dir en el seu parlament que «ara que se celebra el quarantè aniversari de la Constitució, és un bon moment per recordar que vivim en un Estat democràtic de dret». El ministre fa afirmar que, amb l’acte d’entrega de les distincions, «fem un reconeixement a què és la justícia, un ideari de democràcia i de servei a la societat».Isabel Gil, funcionària del cos de Tramitació Processal i Administrativa a l’Audiència Provincial de Tarragona fins a la seva jubilació, va dir, en rebre la medalla de plata de l’ordre, que «avui és un dia especial, un dia que mai oblidaré, un dia que em fa feliç».Gil va donar les gràcies al president de l’Audiència, Javier Hernández, «per aquest regal, perquè sense la seva iniciativa aquest acte mai l’hauria celebrat», i també va tenir unes paraules per l’expresident, Antonio Carrils, dues persones que «han estat la meva referència». Gil va rebre la distinció «en representació de tots els meus companys i, de manera especial, els de Tarragona».Per la seva banda, Francisco García, metge forense de la Subdivisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, va dir que el passat diumenge va corre els 110 quilòmetres d’una prova que es fa a Ronda, la seva terra. «És difícil, però arribes a meta gràcies a l’ajuda dels companys». «Ara, arribo fins aquí gràcies als companys de Tarragona, la meva ciutat d’adopció», va afegir.En el seu torn, Luis González, lletrat de l’Administració a Lleida, va dir que «vivim temps complicats i, els que ens dediquem a la justícia, tampoc ho passem bé». González va afirmar que, la d’ahir, «és la tercera data més significativa en la meva carrera professional».El ministre Catalá va destacar els valors que les tres persones condecorades han atresorat com a professionals i va dir que, amb l’acte d’ahir, «fem una cosa tan senzilla com important, com és reconèixer els mèrits de les persones que treballen a la justícia», i va recordar l’origen romà «del nostre Dret, que a Tarragona és mil·lenari».