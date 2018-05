Convoquen una protesta contra l'exhibició de la Patrulla Aguila de diumenge

La Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau ha difós la convocatòria a través de les xarxes socials

Actualitzada 18/05/2018 a les 19:57

Avions i personal militars, la Patrulla Aguila, i la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejécito del Aire faran una exhibició al cel i a la #PlatjaMiracle de #Tarragona.Dins del

programa cultural #JocsMediterrrani2018.

Si veniu porteu-vos: llibres, música, jocs... pic.twitter.com/UBPLFxDMG1 — Platja Llarga TGN (@PlatjaLlargaTGN) 18 de maig de 2018

La Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau ha difós a través de les xarxes socials una convocatòria al passeig marítim de Tarragona per expressar el rebuig de l'ús d'armes. La convocatòria tindrà lloc diumenge al migdia, al mateix lloc on se celebrarà l'exhibició de la Patrulla Aguila i la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejèrcito del Aire Español.