Una plaga de mosques afecta diversos carrers i places de la Part Alta de Tarragona

Els insectes entren a les cases, sobretot al migdia, i els veïns ho relacionen amb la brutícia

Actualitzada 16/05/2018 a les 19:42

Una plaga de mosques afecta, des de fa aproximadament un mes, diversos carrers i places de la Part Alta tarragonina. Els insectes entren a les cases i als locals i comencen a fer la vida impossible tant a veïns com a turistes. Ahir a la tarda, els visitants apartaven les mosques a mesura que passejaven pels carrerons del nucli antic. La plaça del Mossèn Salvador i Vinyes, el carrer de les Cuirateries, el carrer de l’Abat, la plaça d’en Ripoll, el carrer d’en Mediona, la plaça de Dames i Vells o el carrer de Misser Sitges són alguns dels espais afectats.«Habitualment hi ha mosques, i més en aquesta època de l’any, però el que està passant ara no ho havia vist mai», assegurava un veí i treballador de la zona, José Sánchez. Quan toquen les dotze del migdia, els insectes apareixen i comencen a aglutinar-se a les zones on toca el sol, a les entrades dels locals i als portals de les cases. «He notat que hi ha molta més brutícia als carrers i més caques de gos», afirmava el mateix. Les declaracions del veí anaven en la mateixa línia a les realitzades pel president de l’AV de la Part Alta, Manel Rovira, qui manifestava que «cada vegada es neteja menys i aquest any hi ha molta més brutícia als carrers». A més, també relacionava la presència de les mosques amb les cases abandonades que hi ha a la Part Alta, que són un «focus» d’insectes i brossa.D’altra banda, alguns restaurants també es veuen afectats pels insectes. És el cas d’un local ubicat als carrers ja anomenats. Les mosques els causen problemes tant a l’hora d’instal·lar la terrassa a l’exterior com a l’interior del local, on desenes d’exemplars volen tant a la primera com a la segona planta. «Entren sobretot al migdia», assegurava un dels treballadors. En la mateixa situació es troba un dels veïns de la plaça d’en Ripoll, que assegurava que, «quan obro la finestra de casa per ventilar, desenes de mosques entren a l’habitació». «Avui –ahir pel lector– n’he matat una cinquantena», assegurava la persona afectada.Caldrà veure si la problemàtica es deu, tan sols, a l’època de l’any o, si per contra, està relacionada amb la brutícia.