La DO Tarragona lliura 585 euros a la Fundació Vicente Ferrer

Servirà per a la construcció de vivendes per a discapacitats a la zona d’Anantapur a l’Ìndia

Actualitzada 17/05/2018 a les 18:53

La gerent del Consell Regulador de la DO Tarragona, Àngels Collado, ha fet el lliurament a la Fundació Vicente Ferrer dels diners recaptats en la passada edició del cicle de concerts i maridatges Gotes de música, notes de vi, que va tenir lloc al Teatret del Serrallo fa unes setmanes. En total van ser 585 euros, la recaptació integra de les entrades dels maridatges musicals d’Anna d’Ivori i Albert Jordà amb els vins de la DO Tarragona.Collado ha lliurat un xec a Laura Román, delegada de la Fundació Vicente Ferrer a la ciutat de Tarragona, que va confirmar que la recaptació anirà integrament destinada a la construcció de vivendes per a discapacitats a la zona d’Anantapur, a l’Ìndia, on des de fa anys treballa aquesta fundació. El cicle Gotes de música, notes de vi, el va organitzar el mes passat la DO Tarragona i el Teatret del Serrallo que han confirmat la seva continuïtat de cara a l’any vinent en el mateix espai.