La defensa de Floria demana que s'arxivi el cas del ciberactivisme

La lletrada considera demostrat que la tasca feta per persones afins al PSC no va ser retribuïda

Actualitzada 16/05/2018 a les 21:11

La defensa de Begoña Floria, regidora socialista a l’Ajuntament de Tarragona, investigada pel cas Iniprio i l’apartat conegut com el cas del ciberactivisme del PSC, ha sol·licitat al jutge el sobreseïment parcial. El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona va citar a declarar a Floria, en qualitat d’investigada, el novembre del 2016, en la peça separada número 1 del cas Inipro. La declaració va tenir lloc el mes de gener del 2017 i Floria es va mostrar «satisfeta» per haver aclarit «en què consisteix el ciberactivisme al PSC». La regidora va afirmar que el 2011 coordinava grups de persones que treballaven en benefici del partit, però que ho feien com a voluntaris i sense cobrar. «El ciberactivisme és una activitat de compromís polític i no concebo que ningú pugui pensar que es cobra per fer una tasca voluntària», va manifestar després de declarar al jutjat.Segons el jutge, Floria va participar en la creació d’un grup anomenat PSC Ciberactivistes Ballesteros, format per persones afins al partit. Segons la investigació, aquestes persones van ser contractades per l’empresa Inipro i eren pagades amb diners públics. El gener del 2017, el jutge va concloure que actuaven en benefici del PSC, difonent l’ideari socialista i donant suport a l’alcalde a les xarxes socials, i en cap cas promovien polítiques d’integració d’immigrants, tal com corresponia al contracte subscrit entre l’empresa i l’Institut Municipal de Serveis Socials.La lletrada que defensa els interessos de Floria recorda, en l’escrit presentat al jutjat el passat mes d’abril i en el qual demana el sobreseïment parcial del cas, que la regidora «va ser cridada a aquest procediment per unes actuacions de ciberactivisme, i respecte a aquest extrem, i en relació a les declaracions referides, hem d’advertir que durant el desenvolupament d’aquests projectes, els seus col·laboradors es dedicaven únicament a gestionar i treballar en ells, i que mai ha sentit parlar d’aquestes persones res en relació a la política».En la investigació, es van analitzar correus electrònics que feien referència a l’existència del grup PSC Ciberactivistes Ballesteros, que es va iniciar amb una comunicació en la qual Floria deia, entre altres coses, «hem posat en marxa un equip de ciberacció que s’encarregarà d’aquesta coordinació. Són Mario Urzuri, Cecilia Magnini i Alejandro Caballero. Amb ells i jo mateixa, i també Gustavo (Cuadrado), anirem impulsant la xarxa». Floria, afegia que «estaria bé que, si coneixeu gent del partit que tingui interès en formar-hi part, ens aviseu».En la declaració de Floria davant del jutge, aquesta va manifestar que l’activitat realitzada pels membres del grup de ciberactivistes era retribuïda i que, a més, els seus components coincidien amb les persones que en aquell moment havien estat contractades per Inipro.Segons la lletrada, «resulta evident que la intervenció de Begoña Floria en el cas obeeix a la seva condició d’especialista en comunicació, portaveu del grup municipal i com a coordinadora i responsable del ciberactivisme, moviment que succeeix a les xarxes socials i que l’impulsen els mateixos simpatitzants i activistes del partit de manera voluntària i no retribuïda».L’argument de la defensa és que, de la declaració de Floria, es desprèn que «mai va participar, intervenir i/o gestionar cap qüestió relativa a l’adjudicació del contracte d’Inipro, i la seva aparició en aquesta causa ha estat motivada pels correus analitzats, els quals han portat a l’instructor a la presumpció de què el ciberactivisme és una activitat retribuïda, finançada il·legalment per l’adjudicació i/o pròrroga del contracte d’Inipro».