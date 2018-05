Els bisbes rebutgen l'eutanàsia en una reunió al Santuari de Loreto

Les deu diòcesis de Catalunya donen suport a millorar les cures pal·liatives per evitar el patiment

Els bisbes de les deu diòcesis catalanes han expressat la seva «preocupació per la iniciativa legislativa que va aprovar el Congrés dels Diputats la setmana passada per debatre sobre una llei d’eutanàsia i suïcidi assistit, encara que donen suport a millorar les cures pal·liatives per evitar el patiment al final de la vida. Després de trobar-se durant dos dies al Santuari de Nostra Senyora de Loreto, els passats dimarts i dimecres, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense –en la seva 226a reunió–, presidits per l’arquebisbe metropolità Jaume Pujol, han emès avui una nota conjunta en la qual diuen que veuen «amb preocupació algunes iniciatives legislatives recents en relació amb l’eutanàsia i al suïcidi assistit».Els bisbes recorden, en el comunicat, «el compromís de l’Església a favor de la vida, sobretot de les persones en situacions d’especial vulnerabilitat que, en paraules ben recents del Papa Francesc, ha de ser clara, ferma i apassionada». Els màxims exponents de les deu diòcesis catalanes també expressen que «l’Església demana mitigar el dolor i el sofriment mitjançant cures pal·liatives i l’acompanyament als malalts i als quals cuiden d’ells, i legislar a favor de bones mesures socials que permetin una millor atenció als malalts.El Congrés dels Diputats va aprovar el dijous de la setmana passada, amb els vots en contra del PP i d’UPN i l’abstenció de Ciutadans, la proposició de llei del Parlament de Catalunya que demana una reforma del Codi Penal per a despenalitzar l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Amb aquesta mesura política, es va donar el primer pas per al debat sobre una futura despenalització i regulació de l’eutanàsia, cosa que el Congrés ja havia rebutjat fins en 16 ocasions i que és una pràctica legal en països com Bèlgica, Holanda i el Canadà.