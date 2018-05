Desenterren una canalització d'època romana a Manuel de Falla

Els arqueòlegs també treballen en un mur rectilini, quatre metres per sota del nivell actual

Espai arqueològic dens

La prospecció arqueològica que s’està duent a terme en un solar del carrer Manuel de Falla ha posat al descobert diverses estructures d’època romana, a més de peces de ceràmica que permetran datar, de manera molt aproximada, el moment de la seva construcció. Entre les restes, sobresurt una canalització que podria formar part de la xarxa de clavegueram o bé del sistema de buidatge d’una bassa de decantació, similar a la que fa uns anys es va trobar a pocs metres de distància en línia recta, a l’avinguda Vidal i Barraquer, tot i que aquesta redacció no ha pogut confirmar l’ús que va tenir quan estava en ús.La troballa s’ha fet a uns quatre metres de fondària en relació al nivell actual del carrer Manuel de Falla i a dos de la cimentació de la fàbrica que hi va haver fins fa pocs anys i que va ser enderrocada. La canalització –en forma d’«L» el tram visible– forma part d’un espai on també han aflorat murs d’edificis, entre els quals hi ha un de gran potència. Fins al moment, els arqueòlegs només han excavat una tercera part del solar, on fins fa unes dates hi va haver un pàrquing dissuasiu i on està prevista la construcció d’una promoció d’habitatges.En un altre sector del solar, els arqueòlegs estan desenterrant un mur rectilini de diversos metres de longitud. Experts consultats per aquesta redacció no descarten que correspongui a un marge de pagès, però també podria tractar-se d’una estructura vinculada a un camí. Aquesta redacció va posar-se en contacte amb els promotors del bloc d’habitatges, però fins al moment no ha rebut resposta a la petició.L’espai que és subjecte d’excavació pertany a una zona molt rica pel que fa a arqueologia d’època romana. Està localitzat a poc més d’un centenar de metres de la Necròpolis i a tocar de l’avinguda Vidal i Barraquer, on abans d’obrir-se el carrer van aparèixer restes de gran rellevància, com una bugaderia, una indústria, bases de mausoleus funeraris i, fins i tot, un carrer amb trams en els quals s’apreciaven el desgast ocasionat per la circulació de carruatges, a més de gran quantitat de material ceràmic. En el mateix sector, entre Vidal i Barraquer i Francesc Bastos, hi ha el Camí de la Fonteta –perllongació del carrer Eivissa–, que conté restes dels segles II i V, que formen part d’una reserva arqueològica. Només en aquesta zona hi ha un mausoleu cobert per dues lloses de gran mida i un parell d’enterraments, distribuïts en els laterals de l’antiga via romana. L’excavació que es va fer en el seu moment va facilitar la localització de llànties d’oli, diverses peces de marbre que decoraven els mausoleus, inscripcions i un cartutx que contenia disset monedes en molt bon estat de conservació. En aquesta zona havia molts espais destinats a l’activitat industrial i comercial.