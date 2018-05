Comença el procés per atorgar el diploma al Mèrit Cultural al fotògraf tarragoní Ramon Segú Chinchilla

Va destacar en la seva tasca com a fotoperiodista, a banda de la de reportatges socials i d'encàrrec

Actualitzada 17/05/2018 a les 11:09

Aquest divendres, 18 de maig, el plenari municipal de Tarragona votarà l'aprovació inicial de l’expedient per atorgar el diploma al Mèrit Cultural al fotògraf tarragoní Ramon Segú Chinchilla.El diploma és un reconeixement a la tasca professional com a fotoperiodista, així com per la cessió gratuïta de tot el fons fotogràfic Chinchilla a l’Ajuntament de Tarragona, per a la seva conservació i difusió en el Centre d’Imatges de Tarragona/L’Arxiu.Ramon Segú Chinchilla va ser la tercera generació de la línia de fotògrafs de l'establiment Chinchilla, iniciada per Gerard Chinchilla Berenguer i continuada per Ramon Segú Palau. A l'edat de quinze anys s’inicià en les tasques que comporta l’ofici del fotoperiodisme, professió que va exercí per a mitjans escrits com Diari de Tarragona, El Correo Catalán, Tele/expres, El Noticiero Universal o per les agències Europa Press i l’Agència Fiel, així com col·laboracions més puntuals amb revistes de turisme i de viatges.Paral·lelament, durant aquests 40 anys de professió, Ramon Segú Chinchilla va assumir també els encàrrecs que rebia al seu establiment, tant de fotografia d’estudi i com de reportatge social.