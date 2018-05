Cinc 'Hispanos' guanyadors del Campionat d'Europa vindran als Jocs

La Selecció Espanyola d’Handbol serà una de les màximes atraccions dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 que arrencaran el 22 de juny

Actualitzada 16/05/2018 a les 20:43

El seleccionador espanyol d’handbol, Jordi Ribera, va oferir ahir la llista de jugdors convocats pels Jocs Mediterranis. Són els mateixos jugadors que disputaran un partit amistós a Polònia el 13 de juny amb motiu del centenari de la Federació d’Handbol de Polònia i la disputa dels mateixos Jocs Mediterranis.Ribera ha decidit confiar de cara a la cita en cinc dels jugadors que van guanyar la medalla d’or en el Campionat d’Europa 2018, disputat a Croàcia.La porteria la conformaran Ignacio Biosca (Abanca Ademar) i Sergey Hernández (Helvetia Anaitasuna). També vindran a Tarragona el central Mac Cañellas (Fraikin Granollers); els laterals drets Imanol Garciandía i Ángel Montoro (Balonmano Logroño); els laterals esquerres Iosu Goñi (Pays D’Aix Université), Arnau García (Fenix Toulouse), Alejandro Costoya (Abanca Ademar) i Daniel Dujshebaev (RC Celje Piovarna Lasko).Els extrems drets escollits són Aleix Gómez (Barcelona Lassa) i Kauldi Odriozola (Cluñb Deportivo Bidasoa), els extrems esquerres Ángel Fernández (Balonmano Logro-o) i Aitor Ariño (FC Barcelona Lassa) i els pivots Iñaki Peciña (Pais D’Aix Université), Antonio Bazán (Helvetia Ainatasuna) i Adriá Figueras (Fraikin Granollers).Ribera va apuntar que «la meva idea és mirar el futur més proper, i tenim una cita, els Jocs Mediterranis, i una convocatòria amb 16 jugadors que estan en disponibilitat de jugar amb Espanya a qualsevol moment: si demà tenim un Campionat del Món o uns Jocs Olímpics, qualsevol d’aquests jugadors podria estar aquí per experiència, per condicions, i nosaltres anem a treballar per competir en aquests Jocs Mediterranis, amb un primer objectiu que és arribar a semifinals».Respecte a les novetats, el preparador espanyol va assegurar que «alguns d’aquests jugadors ja han participat en altres activitats, així que la forma de treballar i entrenar no va a ser nova per a ells».Ribera ha citat als jugadors espanyols el 5 de juny, a les sis de la tarda, a Eivissa, a l’espera de volar a Polònia l’11 de juny, prèvia escala la nit del 10 de juny a Madrid, per disputar un compromís amistós en el Sorra Kalisz davant el conjunt polonès amb motiu del centenari de la Federació d’Handbol de Polònia.La segona etapa de l’activitat, ja centrada en els XVIII Jocs Mediterranis, arrenca el pròxim 18 de juny a la capital d’Espanya, abans de partir cap a la Vila Olímpica de Tarragona el 21 de juny.La Selecció Espanyola d’Handbol masculina jugarà contra Grècia i contra Portugal durant la fase de grups, en un campionat que es disputarà al Palau d’Esports de Camp Clar, una de les construccions més ambicioses que es preveuen en el marc de la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.