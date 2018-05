Catorze empreses pugnen per projectar el nou hospital Joan XXIII

El concurs d’idees es va engegar el mes de març i, a hores d’ara, els tècnics estan estudiant les propostes presentades

Catorze empreses pugnen, a hores d’ara, per aconseguir projectar el que serà el nou Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Totes elles van presentar-se al concurs d’idees que es va engegar el passat mes de març. En aquests moments, els tècnics estan valorant els projectes al detall, després que l’obertura de pliques es fes efectiva el passat 23 d’abril. Previsiblement, en un termini de dos mesos, es coneixerà quin és el projecte guanyador. Cal recordar que l’exconseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, va assegurar que la primera de les tres fases del projecte es durà a terme entre el 2019 i el 2022.El Servei Català de Salut (CatSalut) va licitar el concurs d’idees per la redacció del projecte i per la direcció de les obres de transformació de l’hospital el passat mes de març. Es tracta de la fase prèvia del pla per canviar, totalment, aquest centre hospitalari. De l’actual complex s’enderrocarà un 75% i només en quedarà un 25%, per aquest motiu, la imatge del Joan XXIII canviarà per complet. El pressupost pel concurs d’idees i la direcció de l’obra és de 2.563.368 sense IVA i les empreses interessades van tenir temps fins al 20 d’abril per presentar les seves ofertes.És molt possible que, en un parell de mesos, ja se sàpiga quina és la proposta guanyadora. Un cop s’hagi escollit com serà el nou hospital, caldrà redactar el projecte executiu. Si els terminis de Comín es compleixen, l’any vinent començarà la primera fase de les obres. Es construirà un nou edifici, a la part posterior de l’hospital actual i amb unes dimensions estimades de 40.000 metres quadrats. Els usos previstos d’aquest espai són l’Hospitalització, els Gabinets d’Intervencionisme, la Diàlisi, l’Hospital de Dia, la Medicina Nuclear i els Serveis Generals. O dit d’altra manera: tots els serveis que hi ha actualment als edificis B1 i B2, és a dir, al cos central del Joan XXIII, passaran al nou complex.Del total de la superfície, només s’adequaran 25.000 m2, i els 15.000 m2 restants es reservaran pel servei de Diagnòstic per la Imatge i pel bloc quirúrgic, que començaran a funcionar al nou emplaçament en la segona fase del projecte. El cost de la primera fase és de 48,5 milions, i segons va dir Comín fa uns mesos, «són uns diners que la Generalitat ja té consignats i blindats».En la segona fase, s’enderrocarà l’emblemàtica façana, formada pel B1 i B2, i es traslladaran el bloc quirúrgic i l’àrea de diagnòstic per la imatge –que ara es troben a l’edifici C– als 15.000 metres pendents d’ocupar del nou edifici. Per últim, es construirà un nou immoble de 10.000 metres per a usos ambulatoris i de consultes, que fins ara estaven disperses per tot el recinte. En la tercera fase, esl projecte preveu la construcció de dos nous blocs amb 10.000 metres quadrats més. El primer comportarà l’enderroc de l’antic edifici d’Infermeria i serà adjacent al nou espai de 40.000 metres quadrats. En segon lloc, l’altre estarà ubicat a l’espai alliberat a l’actual façana i es dedicarà a espai de docència i hospital universitari. Així mateix, en aquesta fase, també s’enderrocarà l’actual edifici de consultes externes.Cada vegada falta menys per conèixer els detalls del nou hospital Joan XXIII. El projecte guanyador sortirà escollit entre aquestes 14 empreses que s’han presentat al concurs d’idees engegat fa uns mesos. Després, caldrà veure si es compleixen els terminis. Segons el calendari previst en un principi, l’any 2019 haurien de començar unes obres que s’allargaran durant 3 anys.