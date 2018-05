María José Figueras, escollida nova rectora de la URV

Serà la primera rectora en la història de la URV

La catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus María José Figueras ha estat elegida nova rectora de la Universitat Rovira i Virgili amb el 51,21% dels vots. Figueras s'ha imposat a Josep Anton Ferré, que ha ocupat el càrrec els darrers quatre anys, i que ha obtingut el 48,79% dels vots. Així, Figueras s'ha convertit en la primera dona rectora de la URV. Els comicis han tingut un índex de participació del 16,08%. L'escrutini s'ha allargat a causa de la quantitat de vots, i sobretot perquè al campus Sescelades, un dels punts on hi ha hagut més participació, s'ha hagut de repetir el recompte. Ferré ha felicitat Figueras pels resultats i li ha desitjat un període «profitós». D'altra banda, la nova rectora - que si no hi ha al·legacions, es proclamarà de manera definitiva el 21 de maig- ha afirmat que treballarà, amb el seu equip, per «portar la universitat a la màxima excel·lència».L'elecció del rector es fa per vot universal i ponderat per sectors. Així, els vots ponderen d'acord amb els coeficients fixats per la llei i l'Estatut de la URV. En el resultat final, el vot de PDI doctor amb vinculació permanent pesa un 51%; el de l'estudiants un 26%; el del PAS un 12%, i el de la resta del PDI un 11%. En vots ponderats, Figueras s'ha endut 4.415 vots mentre que Ferré se n'ha endut 4.206.Els resultats de les eleccions estaven previstos que es fessin públics al voltant de les sis de la tarda, una hora després que es tanquessin els col·legis. Amb tot, el resultat no s'ha fet públic fins a les passades les vuit, més de dues hores després de l'esperat, ja que algunes taules tenien molta quantitat de vots i l'escrutini ha estat més dificultós. A més, al campus Sescelades els vots recomptats no han encaixat la primera vegada i s'ha hagut de repetir. De moment, la candidatura de Figueras s'ha proclamat de manera provisional fins al 18 de maig, mentre estarà obert el període d'al·legacions. La proclamació definitiva es farà el 21 de maig.Figueras, que ha afirmat que s'ha sentit molt estimada durant la campanya, ha agraït a Ferré la feina feta: «la seva experiència ens ha portat on estem i nosaltres venim per continuar a convertir la universitat en un referent en qualitat docent, recerca i transparència», ha assegurat en roda de premsa un cop s'han conegut els resultats. En la mateixa línia, ha dit que el comiat amb el fins ara rector ha estat «molt cordial» i que el traspàs es farà amb aquest mateix tarannà: «canviem de cantó però seguim sent els mateixos». Figueras ha afirmat que se sent orgullosa de com funciona la universitat i que no entra amb la intenció de canviar-ho tot, sinó de treballar per millorar allò que no funciona.Figueras, catedràtica de l'àrea de Microbiologia, convertida en la primera dona rectora de la URV, s'ha mostrat esperonada que així s'obri la possibilitat que hi pugui haver «moltes altres dones després». Segons els seus càlculs, ella es convertirà en la sisena rectora que hi ha al càrrec ara mateix a Espanya.Sobre el que farà a partir d'ara, la nova rectora ha afirmat que treballaran per impulsar «una universitat de tothom i per a tothom, sense ser exclusiva de ningú». Preguntada per si s'esperava els resultats, Figueras ha afirmat que aquest dimarts al matí s'havia aixecat pensant que la feina estava feta i que només calia que la comunitat universitària decidís. Les eleccions han estat un frec a frec entre els dos candidats, amb uns resultats molt ajustats. «Al Campus Sescelades ens han donat una petita diferència amb 14 vots, a favor de Ferré, i ha estat la confiança dels estudiants i el PAS el que ha fet decantar la nostra candidatura», ha explicat.