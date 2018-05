'Silence disco' al Mercat Central i els TMN últimes novetats del Minipop 2018

La vuitena edició del festival Minipop ha presentat aquest dimecres les seves últimes novetats

Actualitzada 16/05/2018 a les 14:59

Amb les entrades en línia ja exhaurides i el diumenge com a dia extra de festival, aquest dimecres s'han presentat les últimes novetats del festival infantil Minipop que se celebrarà de l’1 al 3 de juny a Tarragona.Amb l’entrada del Minipop es dóna una polsera que permet obtenir certs avantatges a Tarragona. Es podrà accedir a monuments històrics de la Tàrraco romana. La gent que utilitzi el tren per arribar al festival tindrà un 35% de descompte. Les famílies que desitgin fer pernoctacions als hotels de la ciutat, també tindran una reducció dels preus de les habitacions, així com disminucions als menús de certs restaurants. La consellera i presidenta del Patronat de Turisme de Tarragona, Inma Rodríguez, ha afirmat que «la marca Tarragona no és només històrica, volem que es pugui associar a la cultura contemporània».Una de les últimes incorporacions musicals és el grup local TMN, format per Juan Antonio Moreno i Sara Alija, que encetaran la tarda musical de dissabte 2 de juny. Aquesta banda, de sintetitzadors i veus de somni presentaran el seu nou disc Matinada al festival. Una altra novetat és la creació d’un nou espai de networking, on els artistes tindran l’oportunitat d’intercanviar idees i opinions.Sala Zero ha permès una de les darreres innovacions del Minipop. En aquesta edició, l’espai del Silent Disco es traslladarà per uns instants al Mercat Central de Tarragona, els més petits podran gaudir de les mescles dels dj’s de la sala de concerts a través els auriculars.A més, es pretén omplir tot el passeig de les Palmeres de Tarragona de papallones de paper fetes mitjançant la tècnica d’origami.La directora del festival Minipop, Núria Serrano, ha afirmat que seguiran al passeig de les Palmeres perquè volen «seguir amb el petit format de mini festival, de mida reduïda» i que contemplaran les noves propostes que facin els assistents sobre la ubicació del festival. Això ho faran mitjançant els escrits que els espectadors deixin a un arbre dels desitjos.Les entrades en línia en aquests moments ja estan exhaurides, però el dijous 31 de maig s’obriran les taquilles per posar a la venda les últimes entrades pel festival infantil del Minipop. Des de l’organització no s’esperaven que les entrades s’acabessin tan ràpidament i se senten satisfets que les famílies estiguin tan animades a participar-hi.