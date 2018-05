S'enfronta a 14 anys de presó per robar dins un vehicle a Tarragona i apunyalar el seu propietari

La víctima li va retreure els fets després d’enxampar-lo a l’interior del turisme

Un jove de 20 anys s’asseurà la setmana vinent a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona per haver robat a l’interior d’un vehicle i haver clavat tres ganivetades al seu propietari, que li havia recriminat els fets. La fiscalia demana catorze anys de presó pel robatori i una temptativa d’homicidi. El cas es remunta a la matinada del 14 de desembre del 2016 quan el noi va accedir a un turisme aparcat al carrer Riu Llobregat de la ciutat i es va apoderar d’uns objectes que hi havia al seu interior. L’acusat va sortir del vehicle en veure que s’apropava un individu -que va resultar ser un dels propietaris del turisme- i aquest li va recriminar els fets. Aleshores, el jove va fugir i, tot i que l’home va sortir corrents darrere seu, no el va poder atrapar. Posteriorment, el noi va tornar al lloc i el propietari, que l’observava des d’una cantonada, s’hi va acostar novament per reprovar-lo. Tot i que el jove li va dir que li retornaria la seva caixa d’eines, «amb ànim d’acabar amb la seva vida», el va apunyalar en dues ocasions i, en caure a terra, li va propinar una tercera ganivetada, segons recull l’escrit d’acusació.Segons la fiscalia, no es van trobar mostres de forcejament a les portes d’accés al vehicle, però el noi va sostreure diversos objectes i va produir danys al turisme, atès que va forçar la consola del mateix.Com a conseqüència de la ganivetades, l’home va resultar ferit al tòrax, a la zona abdominal i a l’omòplat. L’arma blanca va afectar la melsa i el ronyó, per la qual cosa la víctima va necessitar una intervenció quirúrgica urgent que, de no haver-se produït, li hauria pogut ocasionar la mort. Les lesions van trigar fins a 84 dies en curar-se, dels quals l’home en va passar set ingressat a l’hospital.La fiscalia sol·licita una pena de cinc anys de presó pel robatori amb violència i nou anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. A més, sol·licita que no es pugui aproximar a menys de 500 metres, ni comunicar-se amb la víctima, durant un període de 15 anys.Així mateix, el ministeri públic sol·licita que l’home pagui més de 1.400 euros als propietaris del vehicle pels danys i efectes sostrets, i més de 27.000 euros a l’home per les seqüeles i les lesions que li va produir. El judici se celebrarà el 24 de maig a l’Audiència de Tarragona.