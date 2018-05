La policia pentina les llars de jubilats per denúncies per jugar al bingo

El col·lectiu de gent gran defensa que «així combatim la soledat» i el PSC portarà al Parlament aquesta qüestió per regular-ho

Actualitzada 15/05/2018 a les 20:21

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona han pentinat les llars de jubilats de la ciutat després de les denúncies rebudes per infringir la normativa de Joc i Apostes. Els dissabtes i els diumenges, jugar al bingo era una pràctica habitual en algun d’aquests espais. És el cas, per exemple, de la llar de Bonavista, on una cinquantena de jubilats s’agrupava per jugar entre 15 i 20 cèntims per cartó. «Era una distracció més, una activitat per combatre la soledat», deia el president de l’entitat, Francisco Soria. Fa aproximadament tres mesos que ja no juguen i «la gent ho troba a faltar». Ara, el Partit Socialista presentarà una moció al pròxim plenari per aconseguir el suport dels grups municipals i, després, portar al Parlament la reclamació per canviar la normativa i regular l’activitat sense infringir la llei.Ja fa alguns mesos que els jubilats de Tarragona no poden cantar bingo o línia als seus locals socials. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han visitat la majoria de les llars per notificar la prohibició d’aquesta pràctica i investigar si es duu a terme. El motiu, les denúncies rebudes per la policia autonòmica. «Les inspeccions van començar després que algú denunciés», declarava a aquest mitjà la regidora de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Persona de l’Ajuntament, Ana Santos.Les quantitats que jugaven els jubilats eren mínimes, d’entre 15 i 20 cèntims cada cartó. «Ningú no es feia ni ric ni pobre», expressava Soria. La pràctica a la llar de Bonavista era «habitual» els dissabtes a la tarda, quan fins a cinquanta jubilats s’agrupaven per jugar. Des del mes de febrer, però, ja no hi juga ningú. «Ens van dir que, si seguíem jugant, ens multarien. Per tant, vam deixar de fer-ho», aclaria el president. Ara, ho han substituït per música i pel·lícules, però «la gent ho troba a faltar».Els representants d’aquestes entitats van reunir-se amb els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament per conèixer els riscos de cometre aquesta il·legalitat. Tot i que no totes les llars de jubilats tenien el bingo com una activitat fixada en el calendari, el col·lectiu dóna suport a un canvi en la normativa i una regulació. «Ens vam quedar parats quan l’Ajuntament ens va reunir. Hi ha una malaltia molt perillosa que s’anomena soledat, i el bingo era una activitat que la combatia», declarava el president de la llar de la Granja, Cristóbal Castro. Els jubilats tenien el bingo com una activitat d’oci més. Es prenien un cafè mentre jugaven, conversaven amb altres persones i passaven una estona distrets. «Però ara, totes aquelles persones que venien a jugar potser estan soles a casa», denunciava el mateix.Les declaracions de Castro van en la línia de la moció que presentarà, al pròxim plenari, el grup socialista. La regidora Ana Santos ha estat la propulsora d’aquesta proposta. «El bingo és un joc que els distreu i que els va molt bé per exercitar la memòria. Les llars de jubilats no es convertiran en cases d’apostes, per això nosaltres apostem per la regulació i la modificació de la normativa», deia Santos. La regidora subratllava que, al bingo, «s’hi ha jugat tota la vida» i que «no té sentit» que es prohibeixi aquesta pràctica amb quantitats molt petites de diners «quan, als bars, hi ha gent jugant al dominó i apostant-se quatre cafès, que valen molt més que un cartó de 20 cèntims». Santos espera que la moció tiri endavant amb el suport de tots els grups. «No crec que ningú tingui inconvenient en què els jubilats juguin al bingo per distreure’s i de manera regulada», acabava dient la regidora.Tant si la moció al palau municipal tira endavant com si no ho fa, els socialistes portaran al Parlament la proposta per modificar la normativa. La situació viscuda a Tarragona ja s’ha repetit en altres municipis de la demarcació, per tant, des del PSC confien que altres partits donaran suport. Mentrestant, els jubilats seguiran esperant per cantar bingo.