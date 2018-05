La Patrulla Águila oferirà acrobàcies i exercicis de paracaigudisme a Tarragona

Diumenge, a un quart d’una del migdia, arrencarà una exhibició que es desenvoluparà a la platja del Miracle en el marc del programa cultural dels Jocs

Actualitzada 16/05/2018 a les 10:29

Amb una pilot des de fa un any

La Patrulla Águila i la Unitat de Paracaigudistes Acrobàtics prometen emoció aquest cap de setmana a Tarragona. En el marc del Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, l’exèrcit de l’aire cobrarà un gran protagonisme amb una exhibició que pretén centrar tota l’atenció durant el matí de diumenge.A partir d’un quart d’una del migdia, un total de set avions sobrevolaran Tarragona, concretament la platja del Miracle de la Ciutat, per mostrar un espectacle inèdit a la zona i que posarà sobre la taula què és capaç de fer aquesta unitat.De fet, la Patrulla Águila, segons expliquen des de la subdelegació del Govern, «seria capaç d’aterrar amb tota la precisió del món a dalt d’un fanal, si fos necessari». L’exhibició, que tractarà de mostrar les habilitats de la Patrulla, deixarà al descobert una petita part del que poden arribar a aconseguir uns pilots entrenats per a l’ensenyament militar.A banda d’acrobàcies, també es podran apreciar diversos tipus de salts, relacionats amb el paracaigudisme. Sempre que les condicions climatològiques puguin acompanyar (en principi, no es preveuen precipitacions), els tarragonins i forans podran gaudir d’un espectacle que anirà a càrrec de pilots que s’han format a l’Acadèmia de San Javier, ubicada al municipi de San Javier, a Múrcia.Aquesta proposta, segons asseguren a aquest mitjà fonts de la subdelegació del Govern, «vol situar a Tarragona al món, ja que és un privilegi que aquest espectacle es pugui traslladar a Tarragona». Servirà, segons expliquen les mateixes fonts, «per escalfar l’arribada dels Jocs Mediterranis, que també és un esdeveniment molt important per al nostre país».La Patrulla Águila va estar present en el Gran Premi de Jerez de Motociclisme. Va ser el passat dijous 3 de maig quan l’exhibició va acompanyar a la gran caravana de motocicletes que va recórrer deu quilòmetres, des del Circuit de Jerez fins a un parc de la ciutat.La Patrulla Águila compta amb una pilot des de finals de març de l’any passat. Mai, en tota la història des del naixement de la Patrulla, l’any 1985, una dona havia militat en aquest grup. La capitana Rosa Malea va aconseguir entrar en el grup i també va passar a la història per ser la primera dona a pilotar un avió de combat a Espanya.Nascuda a Almeria, es va posar als comandaments d’un F-18 l’any 2007, quan tenia 26 anys, i va complir el que va ser un gran somni per a ella.