Intervenen a Tarragona 13.100 joguines que podrien ser un risc per als nens

Són productes falsificats i sense etiquetar que no complien amb els mínims controls de seguretat

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:29

La Guàrdia Civil de la Patrulla Fiscal Territorial (PAFITE) d’El Vendrell (Baix Penedès), en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Urbana de Tarragona, han intervingut 13.100 joguines que podrien resultar un risc per als nens. En concret, es tracta d’articles falsificats i sense etiquetar i que no complien amb els mínims controls de qualitat i seguretat. La majoria de joguines portaven un sistema d’ancoratge de la bateria poc segur, igual que les llums, molt cridaneres per atreure l’atenció de la canalla. Amb la intervenció, la Guàrdia Civil va aixecar set actes per infracció de contraban, mentre que la Guàrdia Urbana de Tarragona va fer nou denúncies per infraccions relacionades amb la seguretat dels establiments, deficiències als sistemes contra incendis i insalubritat als llocs de treball del personal.Les actuacions, emmarcades dins d’una campanya de seguretat de joguines i articles quotidians, van començar a finals d’abril. Els agents van constatar que en diversos comerços de la demarcació es venien articles que no complien la normativa de seguretat europea. Després de diverses investigacions, es va poder esbrinar que els productes exposats s’havien adquirit en diferents centres majoristes. En un operatiu per inspeccionar els locals investigats, es van detectar diverses partides de joguines que no havien estat declarades amb el document duaner. En un dels comerços es va localitzar pel·lícules de DVD amb contingut pornogràfic visible just al costat de les joguines. En un altre dels magatzems, es va detectar una partida de més de 5.000 bengales, que van ser retirades i dipositaves en un magatzem autoritzat.