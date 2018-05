El pròxim plenari votarà la gestió directa de les llars d'infants de l'Arrabassada i Bonavista

Es tracta de l’últim pas perquè les nou llars d’infants de titularitat municipal siguin gestionades amb recursos propis

La Comissió Informativa i de Seguiment d'Educació ha donat aquest dimecres llum verda al projecte perquè les llars d'infants de titularitat municipal de Bonavista i l'Arrabassada passin, a partir del curs vinent, a ser de gestió directa. L'acord ha de ser aprovat a la sessió del Consell Plenari d'aquest divendres.Aquestes dues llars d’infants han estat sempre gestionades de forma indirecta, en concret per la Fundació Santa Tecla, i aquest estiu venç el contracte d’externalització. Actualment, cadascuna de les llars compta amb 5 grups de 0 a 36 mesos i ofereix 74 places.D'aquesta manera, amb el vist-i-plau del plenari, les nou llars d'infants municipals ja seran, a partir del curs escolar 2018 - 2019, de gestió directa. Les llars del Ninot i la Taronja han funcionat amb aquests paràmetres des de la seva creació, a principis dels anys 80, mentre que altres cinc centres educatius (Cèsar August, El Miracle, El Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador) estan gestionats directament per l'Ajuntament des d’aquest curs 2017 - 2018.El conseller d’Educació, Francesc Roca, ha remarcat que una gestió directa de les nou llars d’infants municipals «permetrà treballar per a un millor projecte educatiu de ciutat de 0 a 3 anys, entenent les llars d’infants com una eina de cohesió social, que fomenti la igualtat d’oportunitats i promogui l’èxit educatiu. La gestió directa unificada també permet un millor aprofitament dels recursos municipals, sent tant o més eficaços o eficients que fins ara».