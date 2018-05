Concertació feminista per reclamar els pressupostos contra la violència masclista

El col·lectiu Fridas convoca als interessats a les 20 h a l'estàtua dels Despullats

S’ha convocat, avui dimecres 16 de maig, una mobilització feminista per demanar a l’estat espanyol que compleixi els pressupostos que anaven destinats al Pacte d’Estat contra la violència de gènere. El col·lectiu tarragoní feminista Fridas, se suma a aquesta mobilització i convoca als interessats avui a les 20 h a la plaça dels Despullats, a la Rambla Nova de Tarragona.Després de les manifestacions del 8 de març i de les mobilitzacions contra la sentència de La Manada, la lluita feminista continua als carrers. Aquesta concentració es realitzarà a tot l’estat espanyol. Es vol demanar el govern del Partit Popular que assumeixi la inversió dels 200 milions d’euros que va prometre en el Pacte d’Estat contra la Violència Masclista, encara que siguin «insuficients», com s’explica al manifest de la concentració.Es reclamen els diners que es van prometre per poder «construir una societat justa i lliure, on es visquin vides dignes de ser viscudes». Exigeixen polítiques feministes contra la violència masclista, i afirmen que es requereix un compromís perquè sinó no hi ha pressupostos.