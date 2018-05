L'oferta és per rodar entre els dies 27 i 30 de maig

Actualitzada 16/05/2018 a les 16:16

L'empresa Càsting Tarragona ha publicat una nova oferta de feina on busca figurants per un nou rodatge a Tarragona. La filmació serà durant dos dies, compresos entre el 27 i 30 de maig. L'oferta és remunerada.Concretament, estan buscant persones elegants d'entre 18 i 70 anys. Per participar-hi en el procés de selecció només cal omplir un formulari i enviar una fotografia amb un look elegant a info.castingtarragona@gmail.com