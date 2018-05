Ballesteros, més a prop de tornar-se a presentar: «No percebo que la gent em vulgui amortitzar»

Cada dia que passa, l’alcalde socialista de Tarragona està més a prop d’anunciar que aspira a governar la ciutat per quart mandat consecutiu. Tot i això, assegura que encara no ho té del tot decidit i que s’esperarà unes setmanes -«entre un mes i un mes i mig»- per anunciar oficialment el seu futur.



Ballesteros, que actualment governa en minoria amb el PP després de la sortida del regidor d’Units, nega que hi hagi un acord signat amb Cs de cara als comicis previstos pel 26 de maig de l’any vinent. «M’han dit que ho ha dit un dels possibles candidats de Ciutadans, però ho desmenteixo rotundament», puntualitza.



Preguntat per les crítiques d’alguns adversaris polítics, ironitza que deu ser «com una hipoteca» perquè l’han amortitzat el 2011, el 2015 i ara el pretenen amortitzar de nou. «Mentre els que em vulguin amortitzar siguin els meus adversaris, que no enemics polítics, això no em preocupa gens. Per això ho consulto amb tanta gent, perquè a mi em preocuparia que em volgués amortitzar la gent i no ho percebo», confessa.



Obert als pactes

El batlle assegura que el seu objectiu és fer polítiques d’esquerres, però que això es pot fer pactant «amb gent de dretes». Ho justifica pel fet que no ha deixat de banda els programes socials, educatius, de justícia social, ni de cooperació internacional. «No hem renunciat a cap plantejament bàsic d’un programa progressista i d’esquerres», defensa sobre el pacte amb els populars.



Amb un escenari polític municipal que a dia d’avui encara es manté «molt obert» -només Pau Ricomà, d’ERC, està confirmat per repetir com a cap de llista-, l’alcalde garanteix que estendrà la mà als pactes. «A priori, les sigles indiquen coses, però si ens entenem en allò fonamental perquè la ciutat tiri endavant, estic obert a qualsevol proposta i solució, sempre que no sigui excloent», avisa.



Sobre la irrupció al plenari de Dídac Nadal, fill de l’exalcalde Joan Miquel Nadal, Ballesteros no se’n mostra gens preocupat. Quan es va anunciar que Nadal seria el portaveu del PDeCAT del consistori, el president del comitè local va vaticinar que seria «un malson per Ballesteros». L’alcalde, però, ironitza que a ell «ningú» no li treu la son, més enllà de la seva família, i menys encara amb la seva «edat» i amb la seva «experiència» en política.



Ballesteros defensa que ha «fet la feina» en matèria econòmica, com demostren els quatre exercicis consecutius amb superàvit. «Hem reduït l’endeutament per sota del 110% abans de temps, i estem en condicions de tornar a proposar inversions per la ciutadania, fer processos de participació ciutadana i decidir pressupostos participatius. Proposo consolidar aquesta sortida del pou amb el que vam trobar a la ciutat», avança.



«La CUP és una anècdota política»

Sobre la polèmica per la continuïtat al plenari de la regidora de la CUP Laia Estrada arran de la seva condemna pel ‘cas Bershka’, l’alcalde afirma que està pendent dels informes jurídics municipals. «No tinc cap interès en què plegui. Ja s’ho farà; tampoc em treu la son. Per mi la CUP és una anècdota política», opina. Ballesteros insisteix que s’estan estudiant les al·legacions presentades per la regidora, a qui recentment l’Audiència de Tarragona ha substituït la condemna a tres mesos de presó per una multa. «No em preocupa gens», admet l’alcalde.



Satisfacció per l’acord ferroviari

Sobre l’actualitat local, Ballesteros es mostra satisfet de l’acord pel mapa ferroviari signat amb la Generalitat i els alcaldes de Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca. «Per primera vegada el territori ha decidit què vol. Fins ara les coses ens havien vingut de fora, com la ubicació de l’estació de l’AVE, però ara serem nosaltres qui escriurem el guió», defensa.



L’alcalde de Tarragona està convençut que, amb aquesta entesa, cap iniciativa particular farà trontollar el conjunt del projecte. Ara bé, el batlle admet que ara la seva principal preocupació és la solució definitiva per als trens de mercaderies, que considera que hauran de desviar-se per l’interior. «Seria una barbaritat que les mercaderies passin per les ciutats i els trens de passatgers per l’exterior», alerta.



Nous projectes hotelers i consolidació dels creuers

Coincidint amb un període de puixança turística, l’alcalde confirma que el projecte de reforma de l’Hotel Imperial Tarraco estarà acabat d’aquí a un any, abans de l’estiu del 2019, i suposarà una inversió de prop de 10 MEUR. Sobre la venda forçosa de Ca l’Ardiaca després de la manca d’entesa amb la propietat per impulsar-hi un petit hotel de luxe, l’alcalde afirma que la subhasta de la finca sortirà a licitació per import de mig milió d’euros. «Hi ha hagut preguntes d’empreses, però no puc dir que ja hi hagi un operador que ho farà», reconeix.



Pel que fa als bons resultats dels creuers, l’alcalde assegura que el projecte es troba en l’escenari desitjat fa pocs anys. Sobre les comparacions amb Barcelona, el batlle opina que a Tarragona mai no caldrà patir per una «allau» de creueristes, principalment per manca de capacitat del mateix port. Segons l’alcalde, els creuers han de ser una estratègia de futur i, de fet, manté que el comerç local nota un increment del negoci quan arriben els vaixells.



Pel que fa a la imatge de la ciutat, un dels aspectes que més preocupa a l’alcalde és l’incivisme, que costa més d’un milió d’euros anuals a les arques municipals. «Segurament falla que no fem una educació col·lectiva prou bona i que hi ha desentesa per part d’alguna gent», reconeix sobre la problemàtica. El batlle recorda que amb la despesa per pal·liar l’incivisme podrien costejar dos llars d’infants o tres festes de Santa Tecla. Malgrat les campanyes promocionals i educatives, l’alcalde lamenta que «dissortadament», aquesta lluita hagi d’anar acompanyada de «mesures coercitives i més mesures de vigilància i control», com demostra l’aposta per contractar detectius privats.



Avenços per reobrir el Banc d’Espanya i desencallar la implantació d’Ikea

L’alcalde confia que enguany es desencallaran alguns projectes pendents a la ciutat. Abans de finals d’any, per exemple, el consistori encarregarà el projecte per convertir el Banc d’Espanya en un centre cultural de difusió de l’activitat científica que porten a terme l’IPHES, l’ICAC i l’ICIQ. El seu pressupost està supeditat a la venda de patrimoni, però l’alcalde creu que el mes vinent es podrà desencallar la situació.



D’altra banda, sobre la implantació d’Ikea a Campclar, Ballesteros sosté que hi ha un acord per resoldre els recursos presentats per alguns propietaris dels terrenys i que, si no hi ha «cap ensurt», els treballs s’iniciaran a l’estiu. Pel que fa al MNAT, en canvi, l’alcalde lamenta que la Generalitat i el govern espanyol no hagin aprofitat les obres a l’actual edifici per presentar el projecte de trasllat definitiu a la Tabacalera. «Portem un any d’endarreriment», lamenta.