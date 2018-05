Arriba una nova edició del Bouquet Festival a Tarragona

El Teatret del Serrallo s'estrenarà com a escenari de dos dels concerts

Actualitzada 16/05/2018 a les 19:25

El Bouquet Festival, creat l’any 2013 per la pianista tarragonina María Parra, arriba a la sisena edició amb l’orgull de formar part de l’Agenda Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat la importància d’un festival que «va camí de convertir-se en un clàssic de l’estiu a Tarragona entre Sant Joan i Sant Magí perquè combina patrimoni històric, programació musical i productes de la terra». Per la seva part, la responsable de relacions institucionals del Port de Tarragona, Marta Virgili, assenyala la importància d’estrenar enguany un nou espai emblemàtic, el Teatret del Serrallo. Finalment, la directora del festival, Maria Parra, destaca que és una edició especial perquè s’intensifica la relació amb el mar amb la incorporació del Teatret del Serrallo com a escenari de dos dels concerts.Després de sis anys, el festival ha esdevingut un imprescindible dins l’agenda cultural de l’estiu tarragoní, enguany amb sis concerts entre el 15 de juny fins al 10 d’agost en tres espais emblemàtics de la ciutat: la Casa Canals –en coincidència amb el Concurs Internacional de Focs Artificials-, el Teatret del Serrallo i el claustre del Seminari. En aquesta edició tan especial, el Bouquet Festival estrena nou espai el dia 15 de juny al Teatret del Serrallo amb l’ànim de reforçar l’esperit del Port de Tarragona d’intensificar la relació amb la ciutat mitjançant també la cultura.La proposta musical, amb concerts de petit format i aforament reduït, inclou varietat d’estils (tangos i ball, jazz, clàssic, flamenc...) i formacions de prestigi contrastat com Trio Montsant, 22 Strings Quartet, Alquímia Flamenc, Isabel Villanueva & Maria Parra, Xavier Pié & Macc i Agartha Flamenco Mediterráneo.Els concerts consten d’una primera part de música i en acabar ofereixen una part gastronòmica i també lligada al ritual de fer un vermut.Com ja és tradició al festival, els dies 6 i 7 de juliol, es podrà gaudir del Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona des del terrat de Casa Canals, un cop finalitzat el concert i abans de la part de tast i vermut. El preu és de 20 euros per adults i 10 euros per a infants entre 6 i 12 anys, preus que són possibles gràcies al suport de l’Ajuntament de Tarragona i al patrocini de Repsol, Port de Tarragona,Vermuts Miró, Joieria Rabat i l’empresa Oliveta’s en la part gastronòmica. Les entrades, -que inclouen concert, tast i vermut-, ja estan disponibles a la web www.tarracoticket.cat.