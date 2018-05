Aida Montserrat guanya el premi Work Experience

Covestro i l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV han lliurat el guardó

Covestro i la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Univesitat Rovira i Virgili (URV) van lliurar el premi Work Experience a l'estudiant Aida Montserrat, que inclou una beca de 3.000 euros i la possibilitat de fer pràctiques en l'empresa.A través d'aquest acord de col·laboració amb la URV, Covestro busca afavorir el desenvolupament de joves talents en el sector químic. El premi Work Experience inclou la dotació econòmica necessària per a la matrícula del primer any de màster, així com un programa de pràctiques curriculars en l'empresa durant el segon any per completar l'experiència de l'alumne.En aquesta ocasió, Covestro ha proposat un projecte relacionat amb l'eficiència energètica. Aida Montserrat ha estat l'estudiant seleccionada per desenvolupar-ho durant les seves pràctiques.Durant el lliurament del premi, el director general de Covestro, Andrea Firenze, va posar l'accent en l'aposta de la companyia per al desenvolupament de joves talents dins del sector i va destacar la importància del foment de projectes en els quals la sostenibilitat sigui el fil conductor: «L'eficiència energètica és un dels pilars del nostre compromís pel medi ambient», va afirmar.Per la seva banda, Josep Anton Ferré, ha destacat que: «Tots els nostres estudiants es graduen havent passat pel món laboral, la qual cosa representa un fet clarament diferencial».En aquest sentit es va manifestar també el director de la ETSEQ, Josep Bonet, que va explicar que: «Aquesta característica ens equipara a sistemes de formació avançats i propis d'altres universitats europees».