Uns lladres entren amb una escala a dos habitatges de Boscos de Tarragona

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:44

Els robatoris amb força arriben a la urbanització Boscos de Tarragona, concretament a la zona dels Pinars. Uns lladres van entrar en dos habitatges unifamiliars d’una petita comunitat fent ús d’una escala, mitjançant la qual van accedir primer als jardins i, després, a la segona planta d’ambdues cases. Joies, diners en efectiu i material electrònic va ser el botí que es van endur i que té un valor de més de 4.000 euros. Els fets van succeir a finals del mes passat i els propietaris han augmentat les mesures de seguretat, tot i que una de les cases ja comptava amb una alarma i càmeres quan els lladres hi van entrar. Segons els afectats, els mossos només van trobar empremtes de guants i els van avisar que Boscos de Tarragona era una zona «vulnerable».Una escala. Aquesta va ser l’eina que els lladres van utilitzar per, en primer lloc, accedir a la comunitat d’habitatges unifamiliars des d’una de les cantonades i, després, per pujar fins a la segona planta dels adossats. Segons detallava una de les veïnes afectades, els assaltants «van aprofitar que la casa de la cantonada està buida i en obres per entrar a la comunitat» perquè, segons deia, «és difícil accedir-hi per altres zones, ja que tenim les parets molt altes». En tots dos casos van recolzar l’escala a la finestra d’una de les habitacions. Després, van forçar-la i van entrar a la segona planta, d’on no es van moure.Els fets es remunten a finals del mes passat, concretament al divendres 20 d’abril. Els propietaris dels dos habitatges no eren a casa i els lladres van aprofitar-ho per entrar, aproximadament, a les 10 de la nit. Del primer habitatge es van endur 1.500 euros en efectiu, joies i dues escopetes, motiu pel qual els propietaris van haver de trucar immediatament a la Guàrdia Civil per notificar-ho. Després d’haver robat una quantitat prou elevada, els lladres van agafar l’escala i van creuar el jardí fins a l’altra casa. Amb el mateix modus operandi, van accedir a l’interior després de forçar la finestra.El botí del segon robatori va ser molt similar. Joies, 600 euros en efectiu i tres ordinadors portàtils, un d’ells valorat en més de 1.200 euros. El tret diferencial, però, és que aquesta casa comptava amb una alarma de seguretat i càmeres. «Em van trucar al mòbil des de l’empresa d’alarmes quan estava tornant a casa», explicava la propietària. L’alarma va començar a sonar i, al mateix temps, una de les càmeres de vigilància va fer una ràfega de fotografies, però només va poder capturar una de les espatlles dels intrusos.Els lladres es van limitar a ser a l’interior de l’habitatge durant poc més de 10 minuts, perquè tal com deia l’afectada, «sabien que, si l’alarma tornava a sonar, s’activarien de nou les càmeres». Tot i això, els va donar temps de fugir, uns minuts abans de les onze de la nit, quan la propietària va arribar. «Quan vaig entrar a casa vaig veure la finestra oberta i l’escala recolzada a la paret», apuntava la dona, que fa més de trenta anys que viu al mateix lloc i que mai havia patit cap robatori. D’altra banda, després dels fets, s’ha plantejat augmentar les mesures de seguretat amb pestells interiors a les finestres, encara que lamentava que «l’alarma que teníem instal·lada no va servir de res».Aquests robatoris a la urbanització Boscos de Tarragona se sumen als més de vint que ha patit la ciutat de Tarragona en els darrers mesos. Els Mossos d’Esquadra ja van avançar, a finals de l’any passat, que s’havia produït un repunt en els robatoris amb força en habitatges, un fet que corroboren aquestes intrusions.