Un institut de Tarragona i un de Falset opten als premis Ecoinnovació Educativa

Un institut de Tarragona i un de Falset són dos dels cinc candidats que opten als premis Ecoinnovació Educativa de la Fundació Endesa. El certamen, organitzat en col·laboració amb la Fundació Europa Sociedad y Educación, ha comptat, en aquesta segona edició, amb la participació de 194 projectes de tot l’estat espanyol. L’objectiu de la iniciativa, dirigida a estudiants de secundària, batxillerat i formació professional de grau mitjà, és fomentar la cultura ecològica i despertar l’interès social per al medi ambient a través de projectes educatius emprenedors.Enguany s’han presentat al concurs cinc instituts catalans de les quatre províncies. Els cinc treballs opten a les tres categories del concurs: investigació innovadora sobre un problema mediambiental, emprenedoria que detecti la causa d’algun deteriorament a l’entorn i promogui solucions; i iniciativa de cooperació solidària per a aportar solucions per al medi.Aquests són els treballs presentats:- Tarragona: Càlcul de la petjada de CO2 en els elements TIC de l'escola.- Falset, Tarragona: Amb un objectiu verd, la brossa ja no es perd.- La Seu d'Urgell, Lleida: Flying.- Roses, Girona: Hortalitza't Norfeu.- Barcelona: Les tovalloletes humides.El projecte de l'institut de Tarragona es tracta del disseny d'una aplicació mòbil per comptabilitzar les emissions de COque generen els dispositius tecnològics del centre així com la despesa energètica que suposen. El treball, a més, inclou una proposta i posada en pràctica del mode de compensar aquestes emissions a través de la col·laboració d’una empresa dedicada a la compra de COEn el cas del centre de Falset, aquest proposa reciclar i reutilitzar els residus i altres elements de rebuig que es generen en el centre com plàstic, vidre o matèria orgànica. Per fer-ho possible, els estudiants han fet, prèviament, un inventari de les instal·lacions i de les possibilitats que ofereix el seu propi centre com a espai per a posar-ho en pràctica.Els treballs presentats estan ara en un procés d’avaluació que fa especial èmfasi en els criteris d’innovació, originalitat, qualitat, cooperació i desenvolupament de valors mediambientals entre els alumnes. El proper mes de juny es coneixerà la decisió del jurat i els projectes guanyadors seran difosos a escala nacional en una cerimònia d’entrega de guardons.Amb la segona edició dels premis a la Ecoinnovació Educativa, la Fundació Endesa renova el seu compromís amb el mediambient i l’educació i demostra la seva ferma aposta per a difondre bones pràctiques en matèria de responsabilitat, eficiència energètica i compromís mediambiental. El seu objectiu és cobrir les mancances de coneixement entre els més joves en aquesta matèria que es van posar de manifest a l’estudi Ecobaròmetre Fundació Endesa. Cultura ecològica i educació, publicat el 2016.