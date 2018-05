Queixes veïnals per l'estat del parc de Sant Pere i Sant Pau

A través de la plataforma 'Salvem el Parc de Sant Pere i Sant Pau' denuncien les males condicions del parc i el difícil accès

Actualitzada 15/05/2018 a les 12:30

Baranes trencades, poc manteniment jardiner de la vegetació, mal estat d'algunes boques del sistema de reg que poden causar accidents als vianants o la falta de papereres, ja que les poques que hi ha sempre estan desbordades; són algunes de les denúncies recollides per la plataforma a través de Facebook de Salvem el Parc de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, des d'on alguns veïns afirmen que l'espai no està en les millors condicions.A més, «al parc li falta senyalització i una actuació decent pels usuaris» confirmen. També protesten pel cas dels porcs senglars i vietnamites pel parc que preocupa al veïnat.Aquest indret és un espai públic que cada cop més resulta gairebé impossible circular-hi. Els camins estan en un estat precari i a causa d'això és complicat circular pel parc. A la plataforma també s'ha pujat un vídeo que serveix d'exemple de les dificultats d'anar amb un cotxet d’infants a l'hora de passar pels camins.