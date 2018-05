La URV escull avui rector entre Josep Anton Ferré i María José Figueras

Estan cridades a les urnes 16.071 persones

15/05/2018 a les 08:19

RedaccióUn total de 16.071 membres de la comunitat universitària de la URV podran votar mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret, per escollir el nou rector, en les eleccions que se celebren avui, dimarts. La proclamació dels resultats provisionals es farà avui al vespre. El termini per presentar reclamacions contra els resultats provisionals és del 16 al 18 de maig de 2018. De les persones amb dret a vot, 13.295 són estudiants de grau, màster, doctorat i títols propis de duració igual o superior a un quadrimestre; 486 membres del personal docent i investigador (PDI) doctorat permanent; 1.591 persones d’altres categories de PDI; i 699 membres del personal d’administració i serveis (PAS). Els vots obtinguts pels candidats són ponderats segons el coeficient que s’aplica a cada sector.Josep Anton Ferré, actual rector, opta a un segon mandat de quatre anys, i María José Figueras és la primera dona que ha presentat la seva candidatura a rectora. Les votacions tindran lloc de les 10 a 17 hores- Cada elector ha estat assignat a un col·legi electoral en funció de la proximitat del centre vinculat (PDI), la unitat d’adscripció (PAS), del centre on es rep la docència (estudiants de grau i màster) i del departament del coordinador o coordinadora dels programes de doctorat.Són deu els col·legis electorals, a la major part dels quals estan instal·lades dues meses, per les votacions dels quatre col·lectius: Campus Catalunya, Sescelades, Bellissens, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Facultat de Turisme i Geografia, campus Terres de l’Ebre i Seu Universitària del Baix Penedès. També, a les unitats docents de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i a la sala de reunions del Vicerectorat i al Rectorat.